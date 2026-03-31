Video filtrado de Piero Arenas en Kick, Telegram y Discord que causa polémica

El streamer Piero Arenas está acusado de abuso sexual a una joven de 19 años y de haber publicado el video de dicho delito en las plataformas de Kick, Telegram y Discord.

La víctima llamada Marcela Sánchez contó todo lo que vivió con el influencer en una noche que fueron a una fiesta y que terminó en la tragedia que se difundió por todas las redes sociales.

El video de Piero Arenas abusando de una mujer que causa indignación

Marcela Sánchez contó, en una entrevista televisiva, lo que sucedió con el influencer Piero Arenas en Perú.

La joven afectada relató que todo ocurrió en Iquitos, ella asistió a un evento que se realizaba en varias discotecas ahí se encontró con el streamer y se fueron al hotel en el que él se hospedaba.

La joven se quería ir a su casa, pero lamentablemente su teléfono se quedó sin pila, pero ella insistía en irse, sin embargo, la mujer contó que Piero Arenas no la dejó y la regresó al hotel.

Marcel narró entre lágrimas que ella estaba tomada y que no se acuerda de nada, que ella se despertó y ya no tenía ropa, estaba desnuda, mientras que vio a Pietro Arenas en ropa interior.

“Me despierto toda asustada, estaba desnuda, él estaba en ropa interior. Me revisé en el baño, asustada me cambién y salí lo más rápido posible de ese lugar. Me fui a mi casa, estaba muy asustada, intuía lo que pasó”, contó la joven en medio del llanto.

Marcela contó que él la violó mientras ella estaba inconsciente, porque no se acordaba de nada.

Recordó que ella estaba desayunando con amigas y que le empezó a llegar notificaciones de que estaba circulando el video de su abuso en las redes sociales.

Marcela contó que ella empezó a ver el video que le mandaron y aparecen partes de su cara, de su mano con una pulsera. Pero fue ahí cuando ella se dio cuenta que ese clip no era el único video, sino que éste había salido de una transmisión en vivo que Pietro Arenas habría hecho a través de la plataforma de Kick.

“Es parte de un video más grande que se transmitió en vivo, lo único que sé es que me está tocando, no tengo conocimiento de lo que pasó”, contó la mujer.

Asimismo, la joven dijo que un amigo del influencer llamado Kingteka aparece en la grabación observando y animando a su amigo sobre el abuso.

Marcela Sánchez denuncia a Piero Arenas

Tras todo lo que sucedió, Marcela Sánchez fue hasta Lima, Perú, para levantar una denuncia en contra de Piero Arenas por el delito de abuso sexual y por haberla grabado y difundido material íntimo sin su consentimiento.

Según el abogado de la joven, una de las penas es de 20 años por lo que hizo el streamer.

Piero Arenas y su amigo conocido como Kingteka negaron las acusaciones y afirman que ellos jamás harían algo de lo que se les está acusando.