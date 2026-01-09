Filtran VIDEO de La Familia de Pelos, parodia de La Familia Peluche que causa revuelo

Filtran video de La Familia de Pelos, parodia de La Familia Peluche

Un nuevo video viral que acapara las redes es el de la Familia de Pelos, una parodia inspirada en La Familia Peluche, pero ahora para contenido para adultos.

Desde que se anunció que una de las productoras, SXMX, de cine para adultos más famosas iba a lanzar un video inspirado en la famosa serie creada por Eugenio Derbez.

El clip retoma a los personajes principales de La Familia Peluche, pero les hace un cambio para adaptarlos al contenido para adultos, les cambiaron los nombres con referencias a términos con la intimidad.

Aparecen Ludovico, Federica, Ludoviquito, Junior, Bibi, Excelsa y Don Camerino, ellos son las referencias, personajes que en el video de La Familia de Pelos reversionó con connotaciones íntimas. Los nombres de la versión para adultos son: Lolubrico, Federrica, Jr., Ludobigpi..., Sexselsa, Baby y Don Cabaretón.

El Video de La Familia de Pelos que todos quieren ver

El video de la familia de Pelos que quieren ver filtrado es el que se estrena en la plataforma de SXMX, en el que en la vista previa se puede ver que las mujeres protagonistas están sin ropa.

En otra parte de la imagen se puede ver a los hombres del video que están tocando a las mujeres y están atrás de ellas sin ropa.

Sin embargo, para ver este video hay que pagar una suscripción en la página de Internet, pero en plataformas como X o Telegram -como en cada video viral de contenido para adultos- se pueden observar fragmentos del impactante video.

Por otra parte, hay otro video que es un promocional que enciende las redes por los comentarios que se expresan ahí.

Se trata de un clip en el que el personaje de Don Cabaretón está explicando cómo va hacer su show, en el que va a partir a Federrica en dos.

Si bien es un video en el que aparecen todos vestidos y solo haciendo bromas, este video tiene un doble mensaje con los diálogos de los personajes.

VE EL VIDEO AQUÍ

El video completo se estrena este viernes 9 de enero en la página de SXMX, y los fans piden que también se haga un video retomando los personajes de Una Familia Diez.