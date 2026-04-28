Acusado de planear un atentado en concierto de Taylor Swift se declara culpable por terrorismo

Un joven austriaco de 21 años de edad se ha declarado culpable por planear un atentado masivo durante un concierto de Taylor Swift en el año 2024 en Viena, capital de Austria. El juicio en su contra es por terrorismo y pertenencia a una organización criminal.
El principal acusado fue identificado como Beran A. y admitió la culpabilidad este martes ante un tribunal. De acuerdo con el diario Die Presse, en caso de ser condenado podría enfrentarse hasta a 20 años de prisión.
Los fiscales señalaron durante el juicio: “Se le acusa, entre otras cuestiones, de obtener instrucciones online para construir una bomba basada en el explosivo triperóxido de triacetona (TATP), un tipo de bomba utilizada específicamente en ataques de Estado Islámico”.
Por otro lado, un segundo sujeto de 21 años de edad fue imputado por supuestos delitos de terrorismo, quien ha reconocido parcialmente su culpabilidad en el caso. La Fiscalía considera que participó, junto a un tercer sospechoso que se encuentra actualmente bajo custodia en Arabia Saudí.
Cabe mencionar que dicho segundo acusado no habría estado implicado de forma directa en los planes para llevar a cabo aquel ataque.
El atentado en el concierto de Taylor Swift
El joven fue detenido a dos días del concierto de Taylor Swift en Viena el 9 de agosto de 2024. Al parecer, habría recibido instrucciones de otros miembros del Estado Islámico para preparar los explosivos.
Además, está acusado por “intentar comprar armas y una granada de mano a través de comerciantes ilegales”. Beran A. también incitó a llevar a cabo ataques a través de redes sociales, pues es señalado por utilizar la app de Snapchat con “vídeos destinados a matar infieles”. Enviaba “archivos que glorifican a Estado Islámico y otro material de propaganda”.
La organizadora de eventos en Austria, Barracuda Music, informó por medio de sus redes sociales que los conciertos de Taylor Swift en Viena habían sido cancelados después de que oficiales del gobierno “confirmaran un ataque terrorista planeado”.
“No tenemos más remedio que cancelar los tres espectáculos programados por la seguridad de todos”, decía Barracuda Music, “todas las entradas serán reembolsadas automáticamente”.