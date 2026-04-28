Karol G en México: Precios de los boletos y mapa para sus conciertos en el país

Este martes, unas horas antes de la preventa para los conciertos de Karol G en México, se ha dado a conocer cuál será el mapa oficial así como los precios de los boletos en las diferentes zonas del Estadio GNP seguros en Ciudad de México y el Estadio BBVA en Monterrey.

Fue el pasado 21 de abril del 2026 que Karol G dio a conocer que parte de su gira Viajando por el mundo incluiría algunas paradas en México. La gira es con motivo de su álbum más reciente, Tropicoqueta, en el cual celebra ser latina con guiños a la cultura y sonidos que la han acompañado a través del tiempo.

Mapa y precios de los boletos de Karol G en México

Se dio a conocer el mapa oficial y los precios de los conciertos para ver a La Bichota. Algo que llamó la atención fue que varias de las secciones cuentan con diferentes precios, pero se desconoce si esto significa que serán precios dinámicos o de acuerdo con qué parte de la zona te encuentras.

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Para el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros, los precios son los siguientes:

PITS — $12,264

GENERAL A — $5,494

GENERAL B — $1,848

GNP — $4,737 / $6,168 / $8,172 / $5,780 / $7,224

VERDE B — $3,331 / $3,697 / $5,270 / $3,931 / $4,700

NARANJA B — $2,703 / $3,784 / $4,402 / $3,136 / $3,450

VERDE C — $2,046 / $3,534 / $2,455

NARANJA C — $1,228 / $1,985 / $1,350

PCD — $1,848

Los paquetes VIP en CDMX tienen los siguientes rangos de precios:

VIP 200 COPAS VIP PACKAGE PIT IZQUIERDO — $35,979

VIP CAROLINA VIP PACKAGE - GENERAL A — $13,038

VIP PAPACITO VIP PACKAGE - GENERAL B — $8,348

VIP IVONY BONITA VIP PACKAGE - GNP (NORTE Y SUR) — $20,735

VIP LATINA FOREVA VIP PACKAGE - GNP (NORTE Y SUR) — $19,425

Por otro lado, los precios para los boletos en el Estadio BBVA son los siguientes de acuerdo con la zona en la que quieras estar:

PITS — $12,276

CANCHA VIP A Y B — $5,894

CANCHA GRAL — $1,835

CLUB SEAT OTE — $4,687 / $5,625 / $6,562

CLUB SEAT PTE — $4,687 / $5,625 / $6,562

NORTE GRAL — $1,550

NORTE ALTA — $1,835 / $2,455 / $3,162

NORTE BAJA — $1,959 / $2,790 / $3,199

OTE ALTA PLUS — $3,088 / $4,278

OTE ALTA — $2,840 / $3,935

OTE BAJA — $3,658 / $4,755

PTE ALTA — $2,840 / $3,935

PTE ALTA PLUS — $3,088 / $4,278

PTE BAJA — $3,658 / $4,755

PCD — $1,835

Los paquetes VIP tienen los siguientes precios: