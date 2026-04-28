Karol G en México: Precios de los boletos y mapa para sus conciertos en el país

Este martes, unas horas antes de la preventa para los conciertos de Karol G en México, se ha dado a conocer cuál será el mapa oficial así como los precios de los boletos en las diferentes zonas del Estadio GNP seguros en Ciudad de México y el Estadio BBVA en Monterrey.
Fue el pasado 21 de abril del 2026 que Karol G dio a conocer que parte de su gira Viajando por el mundo incluiría algunas paradas en México. La gira es con motivo de su álbum más reciente, Tropicoqueta, en el cual celebra ser latina con guiños a la cultura y sonidos que la han acompañado a través del tiempo.
Mapa y precios de los boletos de Karol G en México
Se dio a conocer el mapa oficial y los precios de los conciertos para ver a La Bichota. Algo que llamó la atención fue que varias de las secciones cuentan con diferentes precios, pero se desconoce si esto significa que serán precios dinámicos o de acuerdo con qué parte de la zona te encuentras.
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Para el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros, los precios son los siguientes:
- PITS — $12,264
- GENERAL A — $5,494
- GENERAL B — $1,848
- GNP — $4,737 / $6,168 / $8,172 / $5,780 / $7,224
- VERDE B — $3,331 / $3,697 / $5,270 / $3,931 / $4,700
- NARANJA B — $2,703 / $3,784 / $4,402 / $3,136 / $3,450
- VERDE C — $2,046 / $3,534 / $2,455
- NARANJA C — $1,228 / $1,985 / $1,350
- PCD — $1,848
Los paquetes VIP en CDMX tienen los siguientes rangos de precios:
- VIP 200 COPAS VIP PACKAGE PIT IZQUIERDO — $35,979
- VIP CAROLINA VIP PACKAGE - GENERAL A — $13,038
- VIP PAPACITO VIP PACKAGE - GENERAL B — $8,348
- VIP IVONY BONITA VIP PACKAGE - GNP (NORTE Y SUR) — $20,735
- VIP LATINA FOREVA VIP PACKAGE - GNP (NORTE Y SUR) — $19,425
Por otro lado, los precios para los boletos en el Estadio BBVA son los siguientes de acuerdo con la zona en la que quieras estar:
- PITS — $12,276
- CANCHA VIP A Y B — $5,894
- CANCHA GRAL — $1,835
- CLUB SEAT OTE — $4,687 / $5,625 / $6,562
- CLUB SEAT PTE — $4,687 / $5,625 / $6,562
- NORTE GRAL — $1,550
- NORTE ALTA — $1,835 / $2,455 / $3,162
- NORTE BAJA — $1,959 / $2,790 / $3,199
- OTE ALTA PLUS — $3,088 / $4,278
- OTE ALTA — $2,840 / $3,935
- OTE BAJA — $3,658 / $4,755
- PTE ALTA — $2,840 / $3,935
- PTE ALTA PLUS — $3,088 / $4,278
- PTE BAJA — $3,658 / $4,755
- PCD — $1,835
Los paquetes VIP tienen los siguientes precios:
- VIP 200 COPAS VIP PACKAGE PIT DERECHO — $35,989
- VIP CAROLINA VIP PACKAGE - VIP A Y VIP B — $13,402
- VIP PAPACITO VIP PACKAGE - CANCHA GENERAL — $8,335
- VIP LATINA FOREVA VIP PACKAGE - PTE BAJA — $18,555
- VIP IVONY BONITA VIP PACKAGE - PTE BAJA — $19,865