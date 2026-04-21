Karol G en México: Fechas, lugares, preventa y boletos para sus conciertos en el país

Karol G ya anunció sus conciertos en México y sin duda alguna, se trata de uno de los eventos más esperados por los fans de La Bichota, pues este 2026 llegará al país con Viajando por el mundo, el tour de su álbum más reciente, Tropicoqueta.

Apenas este domingo 19 de abril, Karol G aprovechó su última presentación como headliner de Coachella para dar a conocer que próximamente llegaría una nueva gira mundial, pero ya tenemos fechas de cuándo llegará la famosa a territorio mexicano.

Este martes 21 de abril, la artista colombiana publicó la lista oficial de estadios que recorrerá en Viajando por el mundo y adelantó que habrán más fechas anunciadas en el futuro.

En ese sentido, reveló que la gira comenzará el 24 de julio de este año en Chicago y finalizará en Milán el 24 de julio del 2027, hasta donde se sabe actualmente, pues la misma podría extenderse a la segunda mitad del próximo año.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Karol G en México?

Las presentaciones en México están pactadas para llevarse a cabo en lo que sería la mitad de la gira (hasta el momento) de La Bichota, después de un amplio recorrido por los Estados Unidos.

Hasta el momento, solo hay dos fechas para la esperada gira de Karol G en México, aunque se espera que sean anunciadas más presentaciones si es que los primeros conciertos consiguen la gran recepción que se espera.

Las fechas en México son:

Estadio BBVA- Monterrey, Nuevo León

Estadio GNP Seguros- CDMX

Boletos y preventa para Karol G en México

Los boletos estarán disponibles a través de una preventa Mastercard este 29 de abril a partir de las 14:00 horas. Esto significa que cualquier tarjetahabiente de la empresa de tecnología financiera

Por otro lado, la venta general está abierta para el resto de tarjetas y se llevará a cabo el 30 de abril a partir de las 14:00 horas. Los seguidores de la cantante colombiana ya piden nuevas fechas y presentaciones en otros estados de la República Mexicana como Guadalajara.

Karol G es una de las artistas latinas más importantes de la actualidad, quien ha conseguido conquistar a millones de fans alrededor del mundo; ahora, busca hacer historia con sus nueva gira internacional.