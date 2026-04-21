Michelle Salas: Esposo, edad y a qué se dedica

Michelle Salas ha destacado en la industria del entretenimiento más allá de por ser la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, ya que a través de los años se ha consolidado como figura importante en redes sociales pero también en plataformas tradicionales.

Aunque Michelle Salas ha aprendido a través de los años a mantener su vida alejada del ojo público, no cabe duda que es una figura que genera gran interés, pues solo en su cuenta de Instagram cuenta con 2 millones de seguidores.

A través de sus redes sociales, la famosa publica videos y fotos de su día a día. En ese sentido, la podemos ver yendo a hacer ejercicio, viajando por el mundo, sus colaboraciones con marcas y otros negocios.

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Michelle se encuentra casada desde el año 2023 con Danilo Díaz Granados, un empresario venezolano conocido por dirigir una empresa de accesorios de lujo llamada Toys for Boys. La pareja vive en Miami, pero viajan a otras partes del mundo constantemente.

La pareja mantiene un perfil bajo al evitar las declaraciones y los lugares donde puedan convertirse en el centro de atención, pero a menudo comparte viajes y celebraciones, incluidos encuentros con Alejandro Basteri, tío de Michelle.

La joven tiene 36 años de edad, pues nació el 13 de junio de 1989. Ella es menor por varios años con su esposo, ya que Danilo tiene entre 40 y 50 años de edad, según diversas fuentes.

El esposo de Michelle Salas. ı Foto: IG: @michellesalasb

Michelle Salas es una influencer, socialité y empresaria mexicana, quien proviene de una de las dinastías más importantes del espectáculo mexicano, la familia Pinal.

Sin embargo, la joven se mantuvo al margen de la música o la actuación para enfocarse en la creación de contenido en redes sociales y sus propios negocios.

Estudio diseño de moda en Parsons School of Design en Nueva York. Trabajó con firmas como Michael Kors, Carolina Herrera y Tommy Hilfiger. En 2019 anunció el lanzamiento de su firma de ropa, Milea.

En 2019, estuvo en el desfile de Dolce & Gabanna para la colección primavera-verano en Milán. Cada temporada de modas, Michelle Salas suele ser invitada a shows de marcas de lujo.