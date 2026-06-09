Las coincidencias entre Martín de la Torre, el personaje de ‘México 86′, con Rafael del Castillo

Tan solo unos días antes de la Copa Mundial de Futbol de este 20206, la película “México 86” se estrenó el pasado 5 de junio en Netflix, y en esta se narra la historia detrás de la organización del torneo de 1986 que también se hizo en México.

Esta película cuenta el camino que se tuvo que recorrer para que México pudiera ser sede mundialista en 1986, y todas las cosas que hizo Martín de la Torre para poder lograrlo.

El personaje principal que es interpretado por Diego Luna está basado en alguien que existió en la vida real, Rafael del Castillo, el exdirector de la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT O FMF) que falleció el 3 de marzo de 2026.

Como parte de los homenajes institucionales en la Casa del Futbol, hoy develamos el retrato del Dr. Rafael del Castillo Ruiz, quien encabezó la @FMF en el periodo 1980-1988. Fue un placer y un honor recibir a su familia en el Salón de Presidentes para este significativo evento… pic.twitter.com/Om3qDk16Ax — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) February 13, 2026

Coincidencias entre Martín de la Torre y Rafael del Castillo

Rafael del Castillo presidió la FEMEXFUT de 1980 a 1988, años en los que fue una pieza clave para que México pudiera ser la sede mundialista de nueva cuenta luego de 16 años del Mundial del 70.

Luego de que Colombia atravesara problemas económicos y de infraestructura decidió no formar parte del Mundial, por lo que la FIFA comenzó a buscar a un nuevo país sede para albergar el torneo de futbol.

Es entonces cuando México aprovechó la oportunidad para postularse como uno de los países que podrían ser sede mundialista en 1986; y tal como en la película, este proceso estuvo lleno de negociaciones.

Entre las coincidencias que existen entre la ficción y la vida real se encuentra la votación que se realizó el 20 de mayo de 1983 en Estocolmo, y durante esta en la serie de Netflix se muestra la determinación y el poder de convencimiento que tuvo de la Torre para lograr un lugar dentro de la organización del Mundual del 86.

Muchos señalan que además de ser quien presentó el proyecto al comité ejecutivo de la FIFA, tal como en la película del Castillo cambió los nombres que estaban designados en cada lugar para la votación.

La película México 86 es una mezcla de realidad y sátira, por lo que la trama mezcla acontecimientos que sí ocurrieron y otros tantos que fueron creados para dar una trama entretenida para el espectador.

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