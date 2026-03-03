Muere Rafael del Castillo, expresidente de la FMF que fue clave para la celebración del Mundial del 86

Rafael del Castillo, presidente de la FMF en los 80, falleció a los 92 años de edad.

Rafael del Castillo, quien fue presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de 1980 a 1988, murió este 3 de marzo a los 92 años de edad. El exdirectivo fue una pieza pieza fundamental para que México albergara el Mundial del 86, tan sólo 16 años después de que había sido sede de la edición de 1970.

“Lamento profundamente el sensible fallecimiento esta tarde de Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y un hombre fundamental en la historia del futbol en nuestro país. Mi más sentido pésame y nuestras oraciones a sus familiares y amistades”, escribió en sus redes sociales Mikel Arriola, comisionado de la FMF presidente de la Liga MX.

Rafael del Castillo fue fundamental para que México organizara la Copa del Mundo de la FIFA de 1986, justa en la que Argentina, de la mano de Diego Armando Maradona, conquistó su segundo título del orbe tras imponerse en una trepidante final sobre Alemania en la cancha del Estadio Azteca.

