Mundial 2026: FIFA revela el espectacular póster oficial del evento a 100 días de la inauguración

La FIFA presentó el póster oficial del Mundial 2026 a 100 días del arranque de la justa.

La FIFA presentó el póster oficial del Mundial 2026 este martes 3 de marzo, justo cuando faltan 100 días para que comience el esperado evento con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio.

Se trata de una obra que simboliza la unión, diversidad y energía que marcará la primera edición del torneo que se llevará a cabo en tres países, México, Canadá y Estados Unidos, esta última la nación que recibirá la mayor parte de los 104 partidos que habrá del 11 de junio al 19 de julio.

El Póster Oficial de la #CopaMundialFIFA. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 3, 2026

El póster del Mundial 2026 es un tipo collage que tiene como figura central a un futbolista, representando la capacidad del balompié para conectar diferentes tipos de cultura alrededor del orbe. Resaltan los colores rojo, verde y azul en representación de Canadá, México y Estados Unidos.

¿Qué refleja el póster oficial del Mundial 2026?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que el póster oficial de la Copa del Mundo 2026 es una muestra de que el evento tripartita es el que contará con más inclusión a lo largo de la historia del mismo.

“El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el futbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia”, señaló el mandamás del ente rector del balompié a nivel mundial.

El póster del Mundial 2026 fue obra de la colaboración de artistas de los tres países sede con la mexicana Minerva GM, el canadiense Carson Ting y el estadounidense Hank Willis Thomas.

La obra contiene referencias culturales de las tres naciones. Para representar a México hay un águila que aparece en el escudo nacional del país, una trompeta, una maraca, un sombrero mariachi y flores de cempasúchil.

Más que un póster, un símbolo de unión cultural a través del fútbol. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 3, 2026

Canadá está representada con la hoja de arce y animales icónicos como un alce, un ganso canadiense o un arrendajo azul; mientras que en el caso de Estados Unidos hay barras y estrellas azules, rojas y blancas en referencia a su bandera.

¿Cuántas selecciones faltan por clasificar al Mundial 2026?

A falta de 100 días para el arranque del Mundial 2026 todavía están pendientes por clasificar seis selecciones, las cuales saldrán de los repechajes que se celebrarán a finales de marzo.

Cuatro de los equipos que faltan saldrán de las repescas en Europa, mientras que los otros dos se conocerán en los repechajes intercontinentales, estos últimos a desarrollarse en Guadalajara y Monterrey.

De la llave del repechaje en el que se ubican Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa saldrá el tercer y último rival de México en el Grupo A del Mundial 2026.

EVG