Cristiano Ronaldo no jugaría ante México; ¿qué pasa con el portugués que aseguran salió de Arabia, tras la guerra?

En las últimas horas el nombre de Cristiano Ronaldo ha estado en tendencia por dos motivos. Primero por una lesión que lo tendrá de baja por tiempo indefinido y por otro lado, su situación actual en Arabia Saudita luego de la guerra entre Irán y Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo vive en Arabia Saudita, en donde juega para el Al-Nassr, y se rumoró que salió del país porque su jet privado voló hacia Madrid, debido a los ataques que sufrió la embajada norteamericana en Riad. Sin embargo, CR7 se mantiene en suelo árabe y solo fue su avión el que dejó el país.

Medios reportan que la medida de El Comandante fue para tener su aeronave fuera de la zona de peligro. Tras siete horas de vuelo el avión aterrizó en Madrid.

Cristiano Ronaldo y la lesión que prende alarmas en Portugal

La otra situación por la que se ha estado hablando de Cristiano Ronaldo es por una lesión que se dice lo tendrá fuera de la cancha por tiempo indefinido, con lo que se pone en riesgo su participación en el México vs Portugal de finales de mazo.

El astro exReal Madrid tiene una lesión en el tendón de la corva, informa su actual equipo, por lo que se encuentra en observación y su evolución va día a día, por lo que no se tiene un estimado de cuando regresa a la acción.

“A Cristiano Ronaldo se le ha diagnosticado una lesión en el tendón de la corva después del último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y estará bajo evaluación diaria”, informaron.

Con este panorama no se sabe si El Comandante estará disponible para el duelo del 28 de marzo entre la Selección Mexicana y Portugal, que se enfrentan para abrir el remodelado Estadio Azteca, que es la sede inaugural de la Copa del Mundo 2026.

