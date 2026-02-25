Aguirre confía en enfrentar a Portugal; “estoy tranquilo”

De cara al partido ante Islandia en la cancha del Estadio Corregidora, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, despejó un poco las dudas que rodean la visita de Portugal a la Ciudad de México para reinaugurar el Azteca, pues el presente violento en el país pone en riesgo que el conjunto lusitano no venga al compromiso. Sin embargo, el Vasco confía en que todo se lleve a cabo sin “contratiempos”.

“Están en su derecho de ir evaluando las circunstancias. Pero yo contemplo perfectamente ese partido para el mes que viene, con la participación de los europeos. Creo que va todo conforme a lo planeado. Estoy tranquilo; espero que el partido se efectúe sin ningún contratiempo, eso espero”, comentó el entrenador nacional en conferencia de prensa antes del juego ante los islandeses.

El Dato: Dos jugadores mexicanos han marcado doblete contra Islandia. El primero fue Miguel Layún en 2018 e Hirving Lozano en 2021, en el último partido ante los Vikingos.

Las palabras del entrenador Javier Aguirre dan un panorama de tranquilidad, luego de que la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) lanzó un comunicado en el que informaron que estaban siguiendo de cerca la “delicada situación que se vive en México”, donde el próximo 28 de marzo Cristiano Ronaldo y el resto de las estrellas lusas inauguran el remodelado Estadio Azteca.

La FPF agregó que “los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación. Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol, entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular”.

A pesar de lo que dijo la Federación Portuguesa, el Vasco Aguirre cree que el cotejo se llevará a cabo. Para este duelo, se espera que la convocatoria se asemeje mucho a lo que México presente en la Copa del Mundo 2026, pues ante los lusitanos, así como ante Bélgica un par de días después, se puede convocar a jugadores internacionales por ser Fecha FIFA.

Otro tema que ha acaparado la atención de los aficionados es la inactividad de Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana, que desde hace meses no juega por una pubalgia, una afectación común en futbolistas que limita mucho su estado físico. Al respecto, el entrenador de la Selección Mexicana asegura que ha seguido de cerca su evolución.

“Estuve en Tijuana con él, viendo el juego ante Puebla. Iba a ir a una tercera evaluación con otro médico. Entiendo bien que es una lesión bastante compleja; hay diversas teorías: una de ellas es que te operas y puedes jugar sin dolor; la otra es tener absoluto reposo. Hay una tercera que es combinar. Sé que está en la etapa en donde no se pusieron de acuerdo con la cirugía o no la requiere”, explica.

Javier Aguirre profundizó en el estado de salud de Gilberto Mora. Cuenta que el futbolista de Xolos tiene dolor y que se mantiene en tratamientos bajo el cuidado de su club, que mantiene comunicación con la Selección Mexicana. No obstante, la recuperación ha sido lenta y, por el momento, no puede ser convocado.

“Él refiere molestias, pero da la sensación de que está en buen tratamiento en Tijuana. Estamos en comunicación con los médicos, con los especialistas. Yo creo que su juventud y mentalidad le van a ayudar. Pero en este punto no está disponible ni para Tijuana ni para nosotros”, agregó sobre el caso del juvenil.

Para cerrar el tema del mundialista Sub-20, fue claro que el tiempo en el que regresará a la cancha no depende de él ni de su gente. “No lo sé; nadie sabe. Solamente el jugador sabe hasta dónde el dolor es soportable”.

A pesar de no contar con Morita, el estratega asevera que “tiene una gama amplia de futbolistas” que quieren estar en la Selección Mexicana. Reiteró que las puertas a sus llamados están abiertas para todo el mundo, incluyendo a Guillermo Ochoa y Julián Quiñones. La única condición es querer ayudar al Tricolor.

“Entre más quieran venir y más opciones tengamos, es mejor. Si tuviéramos dos defensas o un portero, es complicado, pero tenemos bastantes. Con lo cual, a mí me obligan a elegir bien”, comentó ante los medios.

Hoy, la Selección Mexicana se enfrenta a Islandia en un duelo en el que solamente llamó a jugadores de la Liga MX al ser un amistoso fuera de Fecha FIFA. El choque se realiza en el Estadio Corregidora de Querétaro, inmueble que le trae buenos recuerdos a Javier Aguirre, pues le hace recordar lo afortunado que es de poder vivir su mejor etapa como DT y, a la vez, cuando jugó en esa misma cancha en su etapa como futbolista.

“Soy un afortunado todos los días. Doy gracias por hacer lo que quiero, por ser mexicano. Porque viene lo mejor que va a pasar en mi carrera como entrenador. Como jugador, fue jugar el Mundial en casa; inauguramos este estadio con Polonia. Ahora estoy feliz y contento de que todos quieran venir”, apuntó.

Para terminar, Javier Vasco Aguirre cerró con el ruido que pone a Toni Amor como el candidato para ser entrenador del primer equipo del Mallorca de España. “Alguien suelta un rumor y se va haciendo una bola de nieve. Hasta este momento te digo que no ha recibido una oferta y se queda”.

FIFA reitera apoyo a meses del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, disipó cualquier tipo de duda al respecto de la organización de México como sede de la Copa del Mundo 2026, así como la realización de los juegos de repechaje intercontinental, esto luego de mucha rumorología en torno a una posible cancelación del torneo por los recientes hechos violentos en el país.

“De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la Presidenta Sheinbaum, en México. Estamos en contacto regular con Presidencia, las autoridades y seguimos monitoreando la situación”, dijo el mandatario de la FIFA en un evento de la Federación Colombiana de Futbol (FCF).

Fue la primera vez que Gianni Infantino tomó postura sobre lo ocurrido en días pasados en diversos estados de la República Mexicana. Asegura que se encuentra al tanto de la situación, pero confía en el trabajo que están realizando las autoridades encabezadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos monitoreando y analizando la situación en México estos días. Pero quiere decir que tenemos confianza total en México, en su Presidenta, en las autoridades. Estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible”, reiteró.

Destacó que “tenemos unos partidos en un mes, los repechajes”. La llave A en Guadalajara y la B en Monterrey, con dos duelos en cada sede. Además, recordó que también “se va a inaugurar el nuevo Estadio Azteca” en marzo con un choque entre México y Portugal.

Terminó diciendo que “México es un gran país, uno de futbol”, pero no por ello está libre de que ocurran situaciones fuera de las canchas, algo que pasa “en cada país en el mundo. Por eso queremos policías y autoridades que van a asegurar el orden y seguridad”.