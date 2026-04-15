Arsenal y Sporting de Lisboa no se hacen daño y los Gunners se instalan en las semifinales de la Champions League

En el segundo partido del día en la Champions League, el Arsenal recibió en la cancha del Emirates Stadium al Sporting de Lisboa para el compromiso de vuelta de los cuartos de final del torneo internacional, compromiso con pocas emociones que terminó 0-0 y los Gunners se llevaron el pase a las semifinales.

El encuentro estuvo muy reñido en tema de estadísticas, ya que la posesión de la pelota se dividió 50-50 para cada equipo, aunque el Arsenal tuvo el mayor número de jugadas de peligro frente al marco de Rui Silva, quien tuvo una gran actuación bajo los tres palos para dejar su marco en cero.

📹 #Resumen



🔥 Arsenal sufrió, pero logró el pase a la Semifinal de la #ChampionsLeague con un empate en casa. ⚽️ pic.twitter.com/q06O6hmQ5u — FOX (@somos_FOX) April 15, 2026