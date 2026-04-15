Lotería Nacional y Panini lanzan álbum retro especial para celebrar el Mundial en México

La Lotería Nacional en colaboración con la Editorial Panini presentó la nueva edición del álbum conmemorativo retro, el cual hace un recorrido por las ediciones de la Copa del Mundo que México ha tenido como anfitrión (1970, 1986 y 2026), así como reivindicar el Mundial Femenil de 1971, todo esto con miras a la justa que se vivirá en verano próximo.

El país se sigue preparando para el Mundial 2026 y como parte de las sorpresas la Lotería Nacional y Panini hacen su versión del álbum con los clásicos “cachitos” del sorteo, que funcionarán como las estampitas que los aficionados deben reunir para completar la edición especial.

▶ #Vídeo | El mensaje de Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, en la presentación de la nueva edición del álbum conmemorativo retro en colaboración con Editorial Panini:



Será gratis

Celebra los Mundiales de 1970 y 1986



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“Es la capacidad de convertir los momentos en memoria, en algo que se intercambia y atesora generación tras generación. Panini va a dar de manera gratuita del álbum para todo el pueblo de México”, dijo en la presentación Olivia Salomón, Directora General de Lotería Nacional.

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El álbum se entregará en la compra de cada boleto sin costo adicional. La distribución inicia el domingo con el Sorteo Zodiaco y cada semana se emitirá un cachito coleccionable. En todo el país hay más de 12 mil puntos de venta. Para completar el álbum hay que juntar 20 piezas que estarán disponibles hasta junio.

▶️#VIDEO | Este el video de presentación del álbum conmemorativo Retro de la Lotería Nacional y el Futbol, con relación al Mundial



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Serán 10 sorteos, 7 Zodiaco Ordinarios y 3 Zodiaco Especiales, concluyendo el 5 de julio. El Zodiaco Ordinarios tiene costo de 20 pesos el cachito con premio mayor de 7 millones de pesos y bolsa total repartible de más de 24 millones de pesos, con un total de 22 mil premios. El Zodiaco Especial, que es una vez al mes, cuesta 35 pesos el cachito con premio mayor de 11 mdd y bolsa total superior a los 43 mdd.

“Se complementarán 20 diseños retro que están inspirados en los billetes que se emitieron en el Mundial del 70 y 86 por la Lotería Nacional. Son billete que estamos reproduciendo de aquellos mundiales”, agregó la Directora General de Lotería Nacional.

Este proyecto tiene un profundo sentido de reconocimiento, pues en él se honra la historia de la Selección Femenil Mexicana de 1971, que jugaron en el Estadio Azteca la final de un certamen no reconocido por la FIFA, pero que reunió a más de 100 mil personas y en donde salieron subcampeonas del orbe.

“En el Mundial 71, no es reconocido, pero se jugó en el Azteca con más de 110 mil personas. Jugar un Mundial y representar a tu país es lo más hermoso. Se entrega uno al deporte porque en sus hombros carga a todo el país. Mis compañeras fuimos unas guerreras, pero lo logramos porque tenía la garra para demostrar que el futbol no era solo para hombre, también para mujeres”, dijo en su intervención Alicia Vargas, conocida como “La Pelé Mexicana”, en representación de aquella escuadra femenil.

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