Inauguran el Centro de Medios Internacional en la Ciudad de México para el Mundial 2026

Los invitados para la presentación de la Casa Ciudad de México.

A diez días del arranque de la Copa del Mundo 2026 la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el Centro de Medios Internacional (International Media Center) en la Ciudad de México, que recibirá a medios de comunicación de todas partes para el certamen.

En compañía de Jurgen Mainka, Chief Tournament Officer para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, y Gabriela Cuevas, representante oficial de México ante la FIFA, la mandataria aseguró que la ciudad está lista para recibir el evento.

▶️ #VÍDEO | ⚽📡 Clara Brugada inauguró el Centro de Medios Internacional para la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México.

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“Contamos con más de 500 periodistas acreditados de todo el mundo, más de 30 países”, dijo Brugada. “Esta ciudad está lista y preparada para la inauguración que va a poner los ojos del mundo en la Ciudad de México”, agregó.

Por su parte, Gabriela Cuevas Barrón, representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, calificó al Media Center como un “espacio donde podamos compartir información pero también tener cercanía a lo que está pasando”.

“Espacios como este nos llenan de orgullo entendiendo la responsabilidad histórica que tenemos. Todos somos anfitriones”, añadió Cuevas.

▶️ #VÍDEO | ⚽🏟️ El Estadio Azteca abrirá sus puertas a las 9:00 a.m. el día del partido inaugural del Mundial 2026.



Te contamos todos los detalles de la ceremonia de inauguración.

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El 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca se realiza el primer partido de la Copa del Mundo 2026. La Selección Mexicana apertura el torneo ante Sudáfrica, juego que arranca a las 13 horas, pero la fiesta en el inmueble de vivirá desde muchas horas antes.

En su intervención Jurgen Mainka, Chief Tournament Officer para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, comentó que los aficionados que tienen boletos para la inauguración ya pueden bajarlos en su celular, además de brindar información sobre la apertura de puertas.

El Estadio Azteca estará abierto desde las 9 de la mañana, incentivando que para las 11:00 la gente ya esté en sus asientos y vivan la ceremonia de apertura, que está programada para las 11:30 y después el partido.

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