Serena Williams vuelve al tenis profesional a los 44 años después de casi cuatro años de ausencia

Serena Williams regresa al tenis profesional a los 44 años de edad tras casi cuatro años alejada del deporte.

La campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales aceptó una invitación de wild card para jugar dobles en el próximo torneo sobre césped del Queen’s Club, anunció el lunes el circuito femenino de la WTA. El torneo del Queen’s Club arranca el 8 de junio.

Williams no compite desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, Williams comentó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en su lugar, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026

“Serena llevó el juego a otro nivel y es increíble para el deporte que esté ampliando los límites y regresando”, declaró la legendaria Martina Navratilova, la anterior exnúmero 1 de mayor edad en emprender un regreso tras el retiro, a los 43 años y 10 meses.

“Para muchas de las jugadoras más jóvenes, nunca tuvieron la oportunidad de enfrentarla; algunas quizá nunca la vieron por televisión, así que será una experiencia nueva y emocionante”, agregó.

Williams, que también conquistó 14 títulos de Grand Slam en dobles, quedó habilitada para competir en febrero después de volver a inscribirse seis meses antes en el programa antidopaje obligatorio del tenis, que es el primer paso hacia un regreso.

The G.O.A.T is BACK 🐐@serenawilliams is officially returning to the stage 💚 pic.twitter.com/DA3CHDVrwu — wta (@WTA) June 1, 2026

Naomi Osaka, la campeona de cuatro grandes y que venció a Williams en la final del Abierto de Estados Unidos de 2018 para lograr su primera corona de Slam, se mostró entusiasmada ante la posibilidad.

“Hará que la gente venga a ver tenis”, dijo Osaka el jueves pasado. “Sin duda voy a estar pendiente del primer partido. Creo que mucha gente lo estará. Todo el mundo sabe que Serena y Venus fueron mis modelos a seguir mientras crecía, así que será genial verla de nuevo en el recinto”.

Un regreso sobre césped alimentará las especulaciones de que Williams también planea competir en Wimbledon, que comienza el 28 de junio. Ha ganado siete títulos de individuales en el All England Club.

Williams publicó recientemente un video en Instagram en el que se la ve entrenando en una cancha dura con su hija: “Se rumorea que… tengo una nueva entrenadora”, dijo Williams en la publicación.

DCO