¡Más sorpresas en Roland Garros! Iga Swiatek, cuatro veces campeona, cae eliminada ante Marta Kostyuk

Habrá una campeona inédita en Roland Garros este año, luego de que la polaca Iga Swiatek, quien se coronó en cuatro de las últimas cinco ediciones del torneo, quedó eliminada en la cuarta ronda al caer a manos de la ucraniana Marta Kostyuk.

Invicta esta temporada sobre arcilla, la ucraniana Marta Kostyuk, decimoquinta preclasificada, alcanzó los cuartos de final en París por primera vez al eliminar a la cuatro veces campeona Iga Swiatek por 7-5 y 6-1 y de paso le arruinó el festejo de su cumpleaños 25.

Marta Kostyuk se medirá ante su compatriota Elina Svitolina

Se enfrentará a su compatriota Elina Svitolina, lo que garantiza que habrá una semifinalista ucraniana en Roland Garros por primera vez en la era profesional (1968). Svitolina, séptima preclasificada, remontó para vencer a Belinda Bencic por 4-6, 6-4 y 6-0.

“Va a haber Ucrania en las semifinales, así que ya es increíble”, dijo Svitolina, cuyo país está en una guerra desde hace cuatro años con Rusia.

“Creo que no podría ser un logro mejor, increíble para el tenis ucraniano. Creo que en una situación tan difícil ahora mismo en la guerra, con la invasión, es realmente, realmente difícil, y creo que es muy inspirador para la próxima generación creer de verdad que es algún día posible jugar en esta cancha y ganar”.

Marta Kostyuk había perdido sus tres partidos anteriores contra Iga Swiatek y nunca le había ganado un set a la ex número uno del mundo, que cumplió 25 años el domingo.

“Sigo en shock. Vencer a una jugadora tan increíble, que ganó aquí cuatro veces”, dijo.

Kostyuk ha sido la mejor jugadora de la temporada sobre tierra batida. Defendió de manera extraordinaria, persiguiendo los golpes de Swiatek por toda la cancha, y además conectó algunos ganadores impresionantes desde el fondo, mientras que su rival también se desmoronó por sus propios errores.

Desde el inicio se desarrolló una intensa batalla desde la línea de fondo. La polaca mostró señales de nerviosismo al cometer una doble falta, mandar un derechazo desviado y luego fallar una volea en la roja, lo que permitió que Kostyuk igualara 5-5 en el primer set. Swiatek cometió otras dos dobles faltas en el 12º juego y la ucraniana, decimoquinta preclasificada, cerró el set con un pase de revés.

Inesperadas eliminaciones en Roland Garros

Ninguna de las jugadoras que siguen en el cuadro ha levantado todavía el trofeo en Roland Garros, tras la eliminación de Coco Gauff el sábado y la salida de Swiatek. En el cuadro varonil ocurre lo mismo, después de las eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djokovic y con la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.

En la rama varonil, el español Rafael Jódar avanzó a sus primeros cuartos de final de un Grand Slam tras remontar una desventaja de dos sets y vencer a su compatriota Pablo Carreño Busta por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. Jódar, quien también jugó cinco sets en la ronda anterior, se enfrentará en los cuartos de final a Alexander Zverev.

EVG