¡Bicampeona! Alegna González gana por segundo año seguido el Gran Premio Internacional de Marcha en Madrid

Alegna González ganó por segundo año en fila el Gran Premio Internacional de Marcha en Madrid.

La mexicana Alegna González conquistó por segundo año consecutivo la medalla de oro en el Gran Premio Internacional de Marcha en Madrid, luego de que registró un tiempo de 44:03 en los 10 kilómetros.

La originaria de Ojinaga, Chihuahua, dominó la competencia de Gold del circuito mundial World Athletics Race Walking Tour. El podio en la capital de España lo completaron la peruana Evelyn Inga y la española Aldara Meilán, que se llevaron plata y bronce con tiempos de 44:16 y 44:46, de manera respectiva.

¡Oro🥇!

Alegna González 🇲🇽 on fire 🔥🔥🔥



La mexicana gana los 10km del Gran Premio de Marcha de Madrid 🇪🇸🚶‍♀️de forma imponente



La mejor marchista del mundo en este 2026 🫡❤️ https://t.co/facZRAEzce pic.twitter.com/ukmd7TrALi — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) May 31, 2026

“Me encanta competir en este escenario de la Gran Vía y en una prueba corta de 10 kilómetros para poder demostrar mi velocidad”, declaró ante medios españoles Alegna González después de su triunfo en el Gran Premio Internacional de Marcha en Madrid.

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¿Qué sigue para Alegna González?

La mexicana Alegna González reconoció que se sintió bien mentalmente y que a partir de ahora se enfocará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celabrarse en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

“A pesar de la dura competencia por el calor, me sentí bien mentalmente y pude ganar. Ahora debo centrarme en el próximo gran reto, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe el 1 de agosto”, aseveró la andarina mexicana de 27 años de edad.

Alegna González ratifica su gran momento

La mexicana Alegna González ha tenido un gran 2026, pues el triunfo obtenido en el Gran Premio Internacional de Marcha en Madrid significa su tercer oro conseguido de manera consecutiva en su gira por Europa.

La de Chihuahua ya había conseguido el metal dorado en las pruebas de Rio Maior (Portugal) y Coruña (España), lo que demuestra que vive su mejor momento de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

EVG