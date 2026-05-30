Así fue como el Grande Americano desenmascaró al Original Grande Americano en AAA Noche de los Grandes (VIDEO)

El Original Grande Americano fue desenmascarado por el Grande Americano en AAA Noche de los Grandes.

El Grande Americano derrotó al Grande Americano Original en la lucha más esperada de AAA Noche de los Grandes. Chad Gable fue desenmascarado en la que resultó una lucha muy emotiva para el público que se dio cita en la Arena Monterrey.

Después de unas espectaculares entradas con mariachis, el Original Grande Americano aprovechó la situación para propinarle un guitarrazo al Grande Americano.

HES DONE IT!!! EL GRAND AMERICANO (Kudwig Kaiser) WINS!!!



The Original El Grande Americano must unmask!!!



#AAANochedelosGrandes pic.twitter.com/BFcvSUfJs6 — FaysalTheGoat⚡️ (@GoatedFaysal) May 31, 2026

Así fue la victoria del Grande Americano

El Original Grande Americano se lanzó con todo contra la máscara de su rival y la rompió. Eso no fue todo, pues le ocasionó un corte en la cabeza que derivó en que le saliera un poco de sangre.

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El Grande Americano no se quedó de brazos cruzados y también le rompió su máscara al Original Grande Americano, a quien le hizo una fuerte herida en la cabeza.

El Grande Americano tuvo un espectacular desenlace luego de castigar al Original Grande Americano contra la esquina, para posteriormente aplicar el famoso cabezazo contra este último.

¡GRANDE, HERMANO, YA ERES MEXICANO! 🥳🇲🇽 La Celebración de El Grande Americano#AAANocheDeLosGrandes pic.twitter.com/tyMr5NA0bj — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 31, 2026

Apoyado por Ojitos de Huevo y Pimpinela, y con el grito de “Sí se puede”, el Grande Americano sacó fuerzas para imponerse a su odiado rival.

El Grande Americano salió victorioso después de la cuenta de tres segundos, y lo hizo enfrente del que él considera su público, su gente, en AAA Noche de los Grandes.

¿Quién es el Original Grande Americano?

Chad Gable es el nombre real del Original Grande Americano. Nació el 8 de marzo de 1986 en Minnesota, Estados Unidos.

El exatleta olímpico es profesional de la lucha libre desde hace 13 años, pues en el 2013 fue contratado por WWE.

EVG