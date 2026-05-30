México derrota a Australia en su última prueba antes de la revelación de la lista final para el Mundial 2026

Johan Vásquez festeja con sus compañeros su gol en el México vs Australia.

La Selección Mexicana derrotó 1-0 a su similar de Australia en su penúltimo partido de preparación rumbo al Mundial 2026, en el Rose Bowl de Pasadena, California. Johan Vásquez fue el autor del único gol del que fue el último cotejo antes de que Javier Aguirre revela la lista definitiva de 26 jugadores para el torneo.

Johan Vásquez, defensa del Genoa, abrió los cartones en el encuentro al minuto 28 con un cruzado remate de cabeza en el área para poner al frente al Tricolor, en un tiro de esquina cobrado por Alexis Vega.

🔥😮‍💨 CABEZAZO Y GOL DE JOHAN VASQUEZ!



EL CAPITÁN DEL GENOA. 🏆 pic.twitter.com/yINm8bOb3G — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 31, 2026

Memo Ochoa ingresa en la segunda mitad

Para el segundo tiempo del duelo, Javier Aguirre realizó cuatro cambios, siendo el más destacado el ingreso del veterano Memo Ochoa por el Tala Rangel. También ingresaron Santiago Gimenez, Israel Reyes y César ‘Chino’ Huerta.

Memo Ochoa se lució en su primera intervención al realizar una espectacular atajada a un potente disparo de Mohamed Touré fuera del área al minuto 48.

Poco tiempo después, el portero surgido del América salió correctamente a cortar un servicio de los Socceroos.

Árbitro anula gol a México

El árbitro invalidó un tanto de la Selección Mexicana al minuto 75, luego de que el Tricolor intentó madrugar a los de Oceanía en un tiro libre, mientras el silbante ponía el spray para acomodar a los australianos. Jesús Gómez y Obed Vargas ingresaron un poco antes al terreno de juego.

La decisión molestó a los dirigidos por Javier Aguirre, que entraron en un pequeño conato de bronca con los Socceroos.

Poco tiempo después, Santiago Gimenez pedía un penalti tras caer en el área en una jugada ofensiva de México.

Australia tuvo la posesión del balón en los minutos finales del partido en el Rose Bowl, pero no pudo generar más peligro en el área mexicana.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

La Selección Mexicana regresará a la actividad el próximo jueves 4 de junio, cuando enfrente a Serbia en su última prueba antes del arranque del Mundial 2026.

El encuentro contra el equipo balcánico se llevará a cabo en la cancha del Estadio Nemesio Díez de Toluca, que no será sede durante el desarrollo del magno evento.

EVG