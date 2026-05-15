Memo Ochoa piensa en aportar y no en la titularidad

Memo Ochoa afirmó que la experiencia no le garantiza la titularidad en la Selección Mexicana.

Guillermo Ochoa tiene claro que es uno de los jugadores con más experiencia que militan actualmente en la Selección Mexicana de futbol. Sus años vistiendo la playera del Tricolor se dicen fácil, pero él ha sido uno de los más constantes debajo de los tres postes de la portería.

En zona mixta organizada por la Federación Mexicana de Futbol, el guardameta, quien está muy cerca de vivir su sexto Mundial, resaltó que no por tener experiencia quiere decir que debe ser el portero titular, pues sabe que es un lugar que se debe ganar.

#VIDEO | Sin un lugar seguro. Memo Ochoa asegura que el jugador que esté mejor en la portería, es quien debe de ser el portero de la Selección Mexicana, para este Mundial 2026



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“No porque haya jugado significa que el mister Javier Aguirre me tenga que poner, para nada, yo me lo tengo que ganar durante todo este tiempo, durante los entrenamientos y en los partidos amistosos, y aun así pocos se acuerdan de los partidos previos, todos hablan de lo que pasó en el Mundial”, añadió.

Ochoa pide que a la Selección se llegue a ayudar

Ochoa Magaña aseguró que a la Selección Mexicana se debe de llegar a aportar, no a pedir ni exigir. Destaca que es importante tener una buena actuación, pues es una justa en casa y con el público de su lado.

“Siempre debo estar listo y preparado, y no nada más yo; todos debemos tener la mentalidad de aportar. Aquí hay que dar, ni pedir ni exigir, y la manera en la que puedes poner en problemas al entrenador es estar preparado y listo para jugar, y espero estar en la lista final. Es un Mundial importante para el país y debemos estar todos en el mismo camino”, destacó.

Por último, resaltó que siempre se genera polémica sin entender lo que se vive. “Debo estar enfocado en la Selección, que es lo más importante. Muchas veces se hace polémica por hacer polémica, pero yo creo que, de repente, lo que se dice o platica es para preguntarse quién debe jugar, pero porque están bien. Los chicos están unidos y muy bien, rinden de buena manera, y yo no creo que vaya a pasar por un problema”.

¿Cuántos partidos ha jugado Memo Ochoa en Mundiales?

Memo Ochoa ha disputado 11 partidos con la Selección Mexicana de Futbol en Mundiales, cuatro en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y tres en Qatar 2022.

El portero surgido del América fue suplente en las ediciones de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

EVG