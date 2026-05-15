Blajaith Aguilar, entrenadora de gimnasia rítmica, reaparece tras acusaciones en su contra (VIDEO)

La entrenadora de la selección nacional de gimnasia rítmica, Blajaith Aguilar, respondió a las acusaciones de violencia psicológica en su contra.

Blajaith Aguilar, entrenadora de la selección mexicana de gimnasia rítmica, respondió mediante un video en sus redes sociales a las acusaciones de violencia psicológica que cuatro gimnastas hicieron en su contra.

Reveló que tomó la decisión de hacerse a un lado de manera temporal de la selección nacional de gimnasia rítmica, al tiempo que señaló pasar por un momento muy difícil, resaltando que su versión merece ser escuchada.

En redes sociales, Blajaith Aguilar, ex entrenadora de la selección mexicana de Gimnasia Rítmica, subió este vídeo. pic.twitter.com/2IPpRzRvP7 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) May 15, 2026

“Fueron años de sacrificios personales y de estrés. Sin embargo, hoy enfrento uno de los momentos más complicados en mi vida profesional y personal. He tomado la decisión de separarme temporalmente de las actividades del equipo nacional. Esto no tiene que ver con los resultados y está muy alejado de las versiones de los medios de comunicación y redes sociales”, dice Blajaith Aguilar en una parte del video.

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Blajaith Aguilar confía que el proceso sea justo

Blajaith Aguilar, visiblemente dolida en el video, indicó que tiene confianza en que el proceso se lleve a cabo de manera justa, pues aseveró que es muy doloroso que se pongan en duda tantos años de trabajo.

“Una acusación basta para construir la opinión hacia alguien. Creo que toda persona merece ser escuchada, con contexto y un proceso justo antes de ser señalada. Estoy segura de los principios con los que he trabajado toda mi vida”, afirmó. “Es doloroso que años enteros de trabajo se pongan en duda tan rápido”, agregó la entrenadora.

Blajaith Aguilar asegura sentirse tranquila

En su pronunciamiento, Blajaith Aguilar también dijo que se siente tranquila porque confía en que sus pruebas serán puestas a disposición de las autoridades.

“Tengan la certeza de que mis pruebas y argumentos serán presentados ante las autoridades competentes y que, por ello, estoy tranquila”, mencionó.

Finalmente, Blajaith Aguilar hizo énfasis en que detrás de cada acusación hay personas con dignidad, por lo que pidió que su versión también sea escuchada y juzgada.

“Detrás de cualquier señalamiento existen personas con historia, personas con trayectoria, personas con dignidad y personas con una vida entera construida a través del esfuerzo”, concluyó la entrenadora de la selección mexicana de gimnasia rítmica, quien de momento dejó su cargo.

EVG