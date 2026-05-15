Pumas vs Pachuca: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas se enfrenta a Pachuca por el pase a la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Este domingo 17 de mayo en Ciudad Universitaria los Pumas reciben al Pachuca en las semifinales de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo en donde el equipo comandado por Efraín Juárez llega con desventaja de una anotación.

En el cotejo en el Estadio Hidalgo los Tuzos se llevaron la ventaja con un solitario tanto de Oussama Idrissi, pero no se pueden relajar, pues el empate en el marcador global le da el pase a la final al Club Universidad Nacional.

¿Dónde ver el Pumas vs Pachuca, semifinal de vuelta de la Liga MX?

El partido entre Pumas y Pachuca, correspondiente a las semifinales de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 17 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, TUDN y VIX Plus.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Memo Ochoa vive la concentración al Mundial 2026 como si fuera su primera vez

Día: Domingo 17 de mayo

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX Plus

👊🏻 | Buenos días:



🤍 ¡Arriba el Club de Futbol Pachuca! 💙 pic.twitter.com/RiUXbTEfRd — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) May 15, 2026

Escenarios para el pase a la final de Pumas

Pumas terminó el Torneo Clausura 2026 como el líder, por lo que si quiere llegar a la final de la Liga MX necesita empatar el marcador global. Esto significa ganar por un gol de diferencia; 1-0, 2-1, 3-2 y así sucesivamente.

Escenarios para el pase a la final de Pachuca

Por su parte el Pachuca tiene que ganar sí o sí en el marcador global. El primer resultado que le da el pase es el empate 0-0. Pero si Pumas anota un gol los Tuzos necesitan igualar en CU para avanzar ganando en el global.

Efraín Juárez sale tranquilo, a pesar de la derrota

🔥 | Buenas noches les desea Isidro 🇲🇦 pic.twitter.com/py7cttHQpG — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) May 15, 2026

Aunque perdieron en la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el entrenador de los Pumas, Efraín Juárez, dijo estar tranquilo de cara al siguiente juego en CU, pues entiende que está jugando la Liguilla y la serie no se gana en el primer partido.

“Esto hay que entenderlo, esto no es Fecha 14 o 13 o 12, esto es una Liguilla y es un partido de 180 minutos”, indicó el entrenador felino ante los medios de comunicación. Juárez ha dirigido seis duelos de Pumas en fase final, pero no ha ganado ninguno, con seis empates y seis derrotas.

Efraín Juárez explicó que las Liguillas no se ganan en un duelo y que ha estado en el mismo sistema en proyectos ganadores como en Colombia, en donde fue campeón de Liga y Copa, o en la MLS o en Bélgica.

“Los grandes maestros de esta cosa con los cuales he tenido la oportunidad de platicar, de estar, de ser campeón en el futbol mexicano, en Colombia con el mismo sistema, en Bélgica con el mismo sistema, en MLS con el mismo sistema son muy claros: La Fase no se gana con el primer partido por más que sea un resultado positivo porque falta el segundo y pasa lo que tenga que pasar, pero sí se puede perder”, terminó.

aar