Chivas vs Cruz Azul: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

Este sábado 16 de mayo se juega la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Chivas y Cruz Azul, serie en donde saldrá el primer finalista del futbol mexicano y en la cual los tapatíos tienen ventaja, con los cementeros obligados a ganar.
Luego de empatar 2-2 en el Estadio Azteca, el Club Deportivo Guadalajara solo necesita un empate para avanzar a la final de la Liga MX. Al conjunto comandado por Gabriel Milito le basta con igualar sin anotaciones en la cancha del Estadio Jalisco.
¿Dónde ver el Cruz Azul vs Chivas, semifinal de vuelta de la Liga MX?
El juego entre Chivas y Cruz Azul, correspondiente a la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 16 de mayo a las 19:07 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver únicamente por la señal de Amazon Prime Video.
Pumas vs Pachuca: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX
- Día: 16 de mayo
- Hora: 19:07 horas
- Señal: Amazon Prime Video
Escenarios para el pase de Chivas a la final
- Chivas necesita de una victoria o un empate por cualquier marcador para ser finalista de la Liga MX
Escenarios para el pase de Cruz Azul a la final
- Cruz Azul necesita obligatoriamente ganar en el Jalisco si quiere llegar a la final del Clausura 2026
Chivas, por el pase a la final
El equipo comandado por Gabriel Milito puede lograr una gran hazaña, pues en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX están jugando con equipo alterno, pues cinco de sus titulares fueron llamados a la concentración larga de la Selección Mexicana.
El Rebaño Sagrado ha jugado en la fase final sin Raúl Rangel, Luis Romo, Armando González, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado, pero hasta el momento no los han extrañado. En parte por la irrupción de elementos que han levantado la mano, como Santiago Sandoval.
Ante Cruz Azul Santiago Sandoval anotó su tercer gol en Liguilla, igualando la cifra que tenía en su trayectoria previa con el Chivas antes de esta fase final. El habilidoso atacante es uno de los mejores anotadores de la fiesta grande del futbol mexicano.
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