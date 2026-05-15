Chivas vs Cruz Azul: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

Este sábado 16 de mayo se juega la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Chivas y Cruz Azul, serie en donde saldrá el primer finalista del futbol mexicano y en la cual los tapatíos tienen ventaja, con los cementeros obligados a ganar.

Luego de empatar 2-2 en el Estadio Azteca, el Club Deportivo Guadalajara solo necesita un empate para avanzar a la final de la Liga MX. Al conjunto comandado por Gabriel Milito le basta con igualar sin anotaciones en la cancha del Estadio Jalisco.

🇦🇹 ¡Revive los goles de la Semifinal de Ida capturados con el lente de @chivastvmx! 😍



¡CON TODO EN LA VUELTA, MI REBAÑO! 🔥 pic.twitter.com/j2hX5LrwR5 — CHIVAS (@Chivas) May 15, 2026

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Chivas, semifinal de vuelta de la Liga MX?

El juego entre Chivas y Cruz Azul, correspondiente a la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 16 de mayo a las 19:07 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver únicamente por la señal de Amazon Prime Video.

Día: 16 de mayo

Hora: 19:07 horas

Señal: Amazon Prime Video

🇦🇹 ¡HAGÁMOSLO DE NUEVO, CHIVAHERMANOS! 🔥



🗣️ ¡TODOS AL MONUMENTAL PARA ALENTAR AL GUADALAJARA EN SU ENTRENAMIENTO DE MAÑANA A LAS 3:00 PM! ¡ENTRADA GENERAL! 😍



Consigue tu acceso aquí 👉🏻 https://t.co/Bh6ygWYXpJ pic.twitter.com/cm8BLmQvB9 — CHIVAS (@Chivas) May 15, 2026

Escenarios para el pase de Chivas a la final

Chivas necesita de una victoria o un empate por cualquier marcador para ser finalista de la Liga MX

Escenarios para el pase de Cruz Azul a la final

Cruz Azul necesita obligatoriamente ganar en el Jalisco si quiere llegar a la final del Clausura 2026

Chivas, por el pase a la final

🇦🇹 ¡Llegando y haciendo lumbre! 🔥



Trabajando desde ya para la Vuelta en el Monumental 🏟️ pic.twitter.com/NLEqQApQH8 — CHIVAS (@Chivas) May 14, 2026

El equipo comandado por Gabriel Milito puede lograr una gran hazaña, pues en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX están jugando con equipo alterno, pues cinco de sus titulares fueron llamados a la concentración larga de la Selección Mexicana.

El Rebaño Sagrado ha jugado en la fase final sin Raúl Rangel, Luis Romo, Armando González, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado, pero hasta el momento no los han extrañado. En parte por la irrupción de elementos que han levantado la mano, como Santiago Sandoval.

Ante Cruz Azul Santiago Sandoval anotó su tercer gol en Liguilla, igualando la cifra que tenía en su trayectoria previa con el Chivas antes de esta fase final. El habilidoso atacante es uno de los mejores anotadores de la fiesta grande del futbol mexicano.

aar