Pachuca vence por la mínima a Pumas, que buscará remontar en CU; resumen de la semifinal de ida de la Liga MX

Una acción de la semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga MX entre Pachuca y Pumas

Con un solitario gol de Oussama Idrissi el Pachuca sacó ventaja de 1-0 en su cancha ante los Pumas en las semifinales de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, resultado que obliga al equipo comandado por Efraín Juárez a buscar por lo menos el empate.

Esta es la segunda derrota del Club Universidad en todo el semestre del futbol mexicano. Antes de la Liguilla solo el equipo de ‘Efra’ solo cayó ante el Toluca en la Jornada 9.

Los Tuzos obtuvieron un gran resultado en el Estadio Hidalgo, pero no pueden estar del todo conformes, pues la posición en la tabla es el criterio de desempate, en donde los felinos tienen ventaja al ser el primer sembrado de la fase regular.

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Idrissi no perdonó y clavó el primer gol a favor de los Tuzos.



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Dominio del Pachuca en la primera parte

El Pachuca dominó el juego desde la primera mitad. La visita planteó un duelo con un bloque medio-bajo que no funcionó. La defensa de Pumas no estuvo sólida en su 5-4-1 y en ofensiva no consiguieron las transiciones necesarias, no conectaron pases y el ritmo para despejar la presión local fue bajo.

Efraín Juárez salió al duelo con una línea de cinco con Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Tony Leone y Pablo Bennevendo, quienes no estuvieron finos a la defensa y todo el duelo sufrieron a los delanteros de los Tuzos, como Oussama Idrissi, Enner Valencia y Kennedy.

Luego en el mediocampo Jordan Carrillo y Rodrigo López tuvieron pocos mano a mano exitosos. La doble contención de Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite no sostenía los ataques y el delantero Robert Morales se la pasó persiguiendo a los laterales rivales.

El plan de juego inicial de Pumas se cayó con un terrible error de Keylor Navas. El experimentado portero de Costa Rica, multiganador de la Champions League, regaló un tiro de esquina, del cual se originó la jugada de gol.

Navas tenía el balón en los pies y no se percató que un delantero lo apretaba. Cuando se percató su reacción fue deshacerse del esférico, tirándola al córner. Pachuca cobró rápido y agarró mal parados a los felinos. Oussama Idrissi al 36′ abrió el marcador con un disparo que fue desviado por Nathan Silva.

El Club Universidad no tuvo capacidad de reacción para la intensidad de los Tuzos. Los jugadores talentosos de los auriazules, como Vite y el Coco Carrasquilla, estuvieron muy imprecisos con el balón. Esto, más las constantes descoordinaciones en defensa hicieron el duelo cuesta arriba para los capitalinos.

🔴 Eduardo Bauermann se va a bañar temprano. Los Tuzos se quedan con diez. pic.twitter.com/Q9pMiKFn5m — FOX (@somos_FOX) May 15, 2026

En el segundo tiempo la tónica no cambió. Pachuca siguió siendo el equipo más peligroso y aunque Efraín Juárez metió a Uriel Antuna, no conseguían una descolgada para explotar la verticalidad del exTigres, quien se mantenía pegado a la banda derecha.

Hasta el minuto 79 llegó el primer disparo de peligro del Club Universidad. No fue de un delantero, fue del lateral Rubén Duarte, quien saco un zapatazo que el portero Carlos Moreno mandó a tiro de esquina.

Al final los Tuzos se quedaron con un jugador menos luego de la expulsión de Eduardo Bauermann. El central cortó un avance del delantero brasileño Juninho, que después de una revisión en el VAR se designó como tarjeta roja. Bauermann no podrá jugar en Ciudad Universitaria.

El partido de vuelta entre Pumas y Pachuca en las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se juega este domingo 17 de mayo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas.

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