Así es el anuncio de los 26 mundialistas de México que causa furor al ritmo de Juan Gabriel (VIDEO)

Un espectacular video que revela los que serían los 26 elegidos de México para el Mundial 2026 causó furor.

A falta de que se anuncien oficialmente los 26 futbolistas de México para el Mundial 2026, en redes sociales causó furor y expectativa un espectacular video en el que se anuncia a los elegidos por Javier Aguirre, al ritmo de la música de Juan Gabriel.

Con el tema “Hasta que te conocí”, en el emblemático concierto del Divo de Juárez en Bellas Artes, es como en un parte importante del video se revela a los que habrían sido los 26 jugadores que forman parte de la convocatoria del Tricolor para el magno evento.

El viral video inicia de los 26 seleccionados mexicanos para el Mundial 2026 inicia con la icónica canción “Cielito lindo”,mientras se ven imágenes de la riqueza natural y cultural de nuestro país, como Teotihuacán, además de que aparecen el jaguar y el águila.

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¿Quiénes son los 26 jugadores que aparecen en el video?

Porteros

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Raúl ‘Tala’ Rangel

Defensas

Johan Vázquez

Jesús Gallardo

César Montes

Israel Reyes

Jorge Sánchez

Mateo Chávez

Edson Álvarez

Medios

Erik Lira

Luis Romo

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Orbelín Pineda

Gilberto Mora

Luis Chávez

Brian Gutiérrez

Delanteros

Julián Quiñones

César Huerta

Roberto Alvarado

Guillermo Martínez

Armando González

Raúl Jiménez

Santiago Giménez

Alexis Vega

Video revive momentos de México en Mundiales

El espectacular video muestra algunos de los momentos más importantes de México en los Mundiales de futbol, y a algunos de los jugadores más destacados.

El gol de Manuel Negrete en la victoria por 2-0 sobre Bulgaria en los octavos de final de México 1986 y el increíble tanto de Cuauhtémoc Blanco en el 2-2 contra Bélgica en Francia 1998 son algunos de estos instantes que este clip revive.

Las caras de los 26 seleccionados intercalan con estos memorables momentos y festejos, entre los que también aparece la eufórica celebración de Luis García tras uno de sus goles en el 2-1 sobre Irlanda en Estados Unidos 1994.

¿Quién hizo el video del anuncio de México?

Se desconoce si este es el video oficial que la Selección Mexicana compartirá en sus redes sociales para revelar a los 26 representantes del Tricolor en el Mundial 2026, pero el mismo generó una muy buena aceptación en las redes sociales.

Lo que se sabe es que el clip fue hecho por el director creativo y cineasta José Yulian. Usuarios y aficionados lo han llenado de elogios.

EVG