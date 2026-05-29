Esta es lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026; Germán Berterame podría quedarse fuera

La Selección Mexicana es el último combinado que dará a conocer su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, pero a solo días del anuncio oficial parece que ya todos los lugares están definidos y la convocatoria para la Copa del Mundo se filtró en redes sociales.

Con información de David Medrano, reportero de TV Azteca, la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 ya está definida y la única baja notoria que tendrá el Tricolor es la de Germán Berterame. Parece que su llegada al Inter Miami le costó su participación en la Copa del Mundo de la FIFA.

LOS 26 DEL VASCO

Se acabó el misterio y de no pasar nada raro el domingo se hará oficial que estos son los 26 mundialistas elegidos por el Vasco Aguirre. pic.twitter.com/bCv6g3o0qa — david medrano felix (@medranoazteca) May 30, 2026

Esta sería la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Javier Aguirre vivirá su tercera Copa del Mundo al frente de la Selección Mexicana. Aunque el entrenador mexicano ha sido cuestionado durante todo el proceso mundialista, ya tiene su lista definida y lleva a los mejores jugadores mexicanos del momento.

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PORTEROS

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

DEFENSAS

Israel Reyes

Jorge Sánchez

César Montes

Edson Álvarez

Johan Vázquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

MEDIOCAMPISTAS

Erik Lira

Luis Romo

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Orbelin Pineda

DELANTEROS

Roberto Alvarado

César Huerta

Guillermo Martínez

Armando González

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Alexis Vega

Algunas de las sorpresas en esta lista es la de César Huerta y Luis Chávez que no fueron convocados en las últimas fechas FIFA por lesión, pero lograron recuperarse a tiempo para llenarle el ojo a Javier Aguirre para meterse a la lista final del Mundial. Además de que van casi todos los jugadores que militan en Europa.

DCO