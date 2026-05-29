Copa del Mundo

Esta es lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026; Germán Berterame podría quedarse fuera

Javier Aguirre está a solo días de dar a conocer su lista final para el Mundial 2026 pero parece que ya están definidos todos los puestos antes de el anuncio oficial

Javier Aguirre en conferencia de prensa.
Javier Aguirre en conferencia de prensa. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

La Selección Mexicana es el último combinado que dará a conocer su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, pero a solo días del anuncio oficial parece que ya todos los lugares están definidos y la convocatoria para la Copa del Mundo se filtró en redes sociales.

Con información de David Medrano, reportero de TV Azteca, la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 ya está definida y la única baja notoria que tendrá el Tricolor es la de Germán Berterame. Parece que su llegada al Inter Miami le costó su participación en la Copa del Mundo de la FIFA.

Esta sería la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Javier Aguirre vivirá su tercera Copa del Mundo al frente de la Selección Mexicana. Aunque el entrenador mexicano ha sido cuestionado durante todo el proceso mundialista, ya tiene su lista definida y lleva a los mejores jugadores mexicanos del momento.

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PORTEROS

  • Raúl Rangel
  • Guillermo Ochoa
  • Carlos Acevedo

DEFENSAS

  • Israel Reyes
  • Jorge Sánchez
  • César Montes
  • Edson Álvarez
  • Johan Vázquez
  • Jesús Gallardo
  • Mateo Chávez

MEDIOCAMPISTAS

  • Erik Lira
  • Luis Romo
  • Obed Vargas
  • Gilberto Mora
  • Luis Chávez
  • Álvaro Fidalgo
  • Brian Gutiérrez
  • Orbelin Pineda

DELANTEROS

  • Roberto Alvarado
  • César Huerta
  • Guillermo Martínez
  • Armando González
  • Santiago Giménez
  • Raúl Jiménez
  • Julián Quiñones
  • Alexis Vega

Algunas de las sorpresas en esta lista es la de César Huerta y Luis Chávez que no fueron convocados en las últimas fechas FIFA por lesión, pero lograron recuperarse a tiempo para llenarle el ojo a Javier Aguirre para meterse a la lista final del Mundial. Además de que van casi todos los jugadores que militan en Europa.

DCO

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