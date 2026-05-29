¡TRISTE NOTICIA! Muere Tempo, luchador mexicano que perdió la vida tras ser atropellado por un camión

La lucha libre mexicana se encuentra de luto este viernes después de que se dio a conocer la noticia sobre la muerte de Tempo, quien perdió la vida después de ser atropellado en Eje 3 Oriente y Recreo a Los Reyes en Iztacalco, Ciudad de México.

Las personas que estaban en el momento de los hechos afirmaron que el luchador mexicano fue embestido por un camión de carga cuando él iba en su motocicleta y después impactó en una camioneta, perdiendo la vida por el terrible accidente que sufrió cuando apenas llevaba seis años en el pancracio nacional.

#ULTIMAHORA Fallece luchador “Tempo” en accidente automovilístico cuando viajaba en su motocicleta embestido por un camión sobre Eje 3 Ote y Recreo @IztacalcoAl El gladiador se dirigía a Coapa a una función pic.twitter.com/AKtCpKK5Wz — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) May 30, 2026

“Servicios de emergencia realizan labores viales en Eje 3 Oriente dirección Sur a la altura de Av. del Recreo, @IztacalcoAl. Conduzca con precaución para evitar accidentes”, afirmó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México minutos después de que ocurrió el accidente.

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver que el incidente ocurrió en una avenida con negocios a su alrededor, así que en el momento exacto del accidente en el Eje 3 Oriente, varios testigos corrieron al lugar donde se encontraba el luchador mexicano para apoyarlo tras el terrible golpe, pero el luchador ya había perdido la vida.

Luto en la lucha libre. Falleció Tempo “El Amo del Tiempo”, luchador profesional, esto tras verse involucrado en un presunto accidente de tránsito en calles de #Iztacalco.



De acuerdo con testigos, una camioneta lo habría impactado y después abandonó el lugar. pic.twitter.com/LxkhOempn6 — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) May 30, 2026

Tempo, el luchador mexicano que perdió la vida en el arranque de su carrera

Tempo perdió la vida tras salir disparado de su motocicleta al ser embestido por un camión de carga, una triste noticia para el pancracio nacional, ya que era un luchador famoso que apenas comenzaba a crear su carrera profesional arriba del cuadrilátero.

Tempo era originario de la colonia Escuadrón 201, en Iztapalapa, y solo tenía seis años en el mundo de la lucha libre. El gladiador mexicano era un luchador independiente; también vendía su merch oficial a través de sus redes sociales, en las que suma más de 4 mil seguidores.

El luchador que perdió la vida viajó por la República Mexicana participando en varios eventos como en Cancún, Chiapas, Puerto Vallarta y Mérida, además de estar en la Arena Neza para participar en diferentes carteleras.

DCO