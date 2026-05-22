Hijo de Stuka Jr. va por la consolidación en el Consejo Mundial de Lucha Libre y el estrellato internacional

Hijo de Stuka Jr. sigue labrando su camino dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). El gladiador forma parte de uno de los legados familiares más importantes de México y entre sus metas a corto plazo está la consolidación en el circuito nacional y el salto al estrellato internacional.

En entrevista exclusiva con La Razón de México, el guerrero lagunero reveló que entre sus metas está ser una de las figuras del Consejo, pues aunque ya ha tenido varios éxitos, en su mente está el ganar un campeonato individual, ser estelar en un Aniversario y estar en empresas como All Elite Wrestling.

“He logrado varias cosas, pero quiero llegar a AEW, quiero un campeonato individual o en parejas y ganar otro torneo. Esos son los objetivos a corto plazo. Tengo a mediano y largo como ser estelar en un Aniversario o en un Homenaje a Dos Leyendas, también tener una rivalidad muy fuerte con alguien, son cosas que todos todos soñamos”, dijo para este diario.

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Hijo de Stuka Jr. forma parte de una rica herencia luchística que se remonta a su tío, el gran Stuka I, y a su padre, Stuka Jr., y aunque sabe de reto que es portar esa máscara, también es consciente que debe seguir su propio camino.

“Una cosa el legado familiar, pero no todo se trata de eso, también es de ver los objetivos que uno mismo quiere lograr en esta vida y esta carrera”, dijo el luchador, quien este viernes tiene la oportunidad sumar un nuevo logro a su palmarés con la eliminatoria de la Copa Jr. VIP.

Hijo de Stuka Jr. va por la Copa Jr. VIP

En la nueva edición de la Copa Jr. VIP se enfrentan 10 estrellas del CMLL que buscan el pase a la gran final. Sumado a Hijo de Stuka Jr. se encuentra Atlantis Jr., Soberano Jr., Zandokan Jr., Ángel de Oro, Star Jr., Villano III Jr., El Cobarde, Brillante Jr. y Espanto Jr.

En caso de ganar, Hijo de Stuka Jr. es calmo y asegura que se puede festejar, pero la valoración para su legado familiar vendrá después.

“(Si suma al legado familiar) Ellos dirán si por esta copa hay que festejar o esta copa significa que hay que trabajar más, porque hay que sostener el legado, pero si sería estar un escalón arriba, sin duda lo disfrutaría mucho”, comentó.

Siguiendo la herencia de grandes luchadores que hay en la Comarca Lagunera, Hijo de Stuka Jr. busca su camino por su propia cuenta sabedor que lo mejor siempre está por venir.

“Puedes festejarlo, pero no te puedes enganchar en el pasado porque si te quedas diciendo: ‘yo hice esto’, te quedas en el pasado y debes enfocarte en lo que vas a hacer hoy, o lo que harás mañana y enfocarte en los logros que quieres obtener”, apuntó.

La eliminatoria de la Copa Jr. VIP se realiza en la Arena México, que ha mostrado un incremento en cuanto a la demanda de entradas, algo que Hijo de Stuka Jr. ve como positivo, pues la afición mexicana se volvió a acercar al deporte.

“Es bonito ver como cada función se llena, de lunes a domingo, en la arena que sea, llámese CMLL, AEW, New Japan, la competencia, es un momento muy bonito porque la gente que no consume lucha libre está volteando a ver lucha libre”, comentó.

Cartelera completa del Viernes Espectacular del CMLL

Lucha Estelar por el Campeonato Mundial de Ring of Honor: El Bandido (c) vs Volador Jr.

Copa Jr. VIP 2026 – Eliminatoria: Atlantis Jr., Soberano Jr., Zandokan Jr., Ángel de Oro, Star Jr., Villano III Jr., El Cobarde, Hijo de Stuka Jr., Brillante Jr. y Espanto Jr.

Tercera lucha CMLL vs La Familia de Don Callis: Máscara Dorada, Bárbaro Cavernario y Neón vs Hechicero, El Clon y Rocky Romero

Segunda lucha de Amazonas: Thunder Rosa, India Sioux y Garra Negra vs Reyna Isis, Dark Silueta y Olympia

Primera lucha en match relámpago: Tornado vs Estudiante Jr.

La función de Arena México se podrá disfrutar en vivo a las 8:30 PM con la membresía en el canal de Youtube del CMLL, en el nivel “Campeón Mundial” y “Leyenda”; y también por la señal de Fox Sports 2. Además, su retransmisión el sábado a las 3:30 PM por el canal 9.

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