George Russell gana la pole y saldrá primero en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá de F1

El Mercedes de George Russell en el sprint del Gran Premio de Canadá de F1.

El piloto británico George Russell, de Mercedes, consiguió la pole position en la clasificación del sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 (F1), por lo que saldrá desde la primera posición en la carrera a celebrarse este sábado 23 de mayo.

Detrás de él terminó su coequipero Kimi Antonelli, por lo que Mercedes hizo el 1-2. Lando Norris y su coequipero de McLaren, Oscar Piastri, acabaron tercero y cuarto en el Circuito Gilles Villeneuve, de manera respectiva.

GEORGE RUSSELL TAKES SPRINT POLE! 👏🥇



It's a Mercedes 1-2 here in Montreal 😎#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/ELQ0Es0FTS — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez acabó se quedó cerca de avanzar por primera vez a una Q2 con Cadillac, pero al reanudarse la Q1 tras el choque de Fernando Alonso ya no pudo dar otra vuelta, por lo que saldrá en el lugar 17.

Fernando Alonso abandona tras choque

La bandera roja se presentó en los últimos momentos de la Q1 luego de que el español Fernando Alonso, de la escudería Aston Martin, se estrelló con el muro de la curva 3 en el tramo final de la clasificación del sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.

El asturiano perdió el control de su monoplaza cuando estaba llegando a su fin la Qualy 1. El español abandonó la pista y no pudo continuar en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Quebec.

¿Quién ganó el GP de Canadá en la F1 2025?

El británico George Russell fue el ganador del Gran Premio de Canadá en la Temporada 2025 de la Fórmula 1.

El podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen y el italiano Kimi Antonelli.

EVG