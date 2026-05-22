Así fue el escalofriante accidente de Alex Albon en el Gran Premio de Canadá por culpa de una marmota (VIDEO)

Alex Albon sufrió un choque tras atropellar a una marmota en el Gran Premio de Canadá.

El tailandés Alex Albon, piloto de la escudería Williams, tuvo un fuerte accidente en la Práctica 1 del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 (F1) luego de que una marmota se atravesó en su camino en el Circuito Gilles Villeneuve. El volante atropelló al animal.

Inmediatamente después de haber pasado por encima de la marmota, Alex Albon se impactó contra el muro entre las curvas 6 y 7, lo que ocasionó la segunda bandera roja de la sesión.

Alex Albon unlucky hitting a marmot on the track causing a red flag.

#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/N41elTBj39 — Strieb (@Strieb_1) May 22, 2026

El volante de Williams no pudo esquivar a la marmota, la cual se cruzó de manera inesperada. El choque del coequipero de Carlos Sainz fue inevitable. Sin embargo, Albon resultó ileso y pudo salir del monoplaza por su propio pie, aunque con un rostro de evidente frustración por lo sucedido.

¿Qué es una marmota?

Una marmota es un mamífero roedor de gran tamaño, pariente de las ardillas terrestres, cuyas patas son cortas aunque sus garras son fuertes para cavar, además de que tienen un pelaje espeso que las protege del frío.

Este animal habita en la isla artificial rodeada por el río San Lorenzo, donde se encuentra el Circuito Gilles Villeneuve, localizado en Montreal, Quebec.

Las marmotas viven en madrigueras complejas ubicadas en zonas montañosas y boscosas de Norteamérica, Asia y Europa.

¿Cuántas temporadas lleva Alex Albon en la F1?

La F1 2026 es la séptima campaña del piloto tailandés Alex Albon, quien debutó en el Gran Circo en el 2019 con Toro Rosso, pero esa misma temporada la terminó en Red Bull, escudería en la que estuvo hasta el 2021, aunque en ese año fue volante de reserva.

En la campaña del 2022 se unió a las filas de Williams, equipo en el que se mantiene hasta la fecha. Sus coequiperos antes de la llegada del español Carlos Sainz fueron Nicholas Latify, Logan Sargeant y Franco Colapinto.

La mejor temporada de Alex Albon hasta el momento en la F1 fue la del 2020, en la que terminó séptimo en el campeonato de pilotos con Red Bull.

EVG