Cruz Azul ‘acusa’ a Efraín Juárez y le podría caer un gran castigo al entrenador de Pumas antes de la final

Después del capítulo de ida de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el entrenador Efraín Juárez causó alboroto con una declaración sobre el arbitraje que no cayó nada bien en Cruz Azul, que se reporta metió una queja contra el estratega de Pumas y quien podría ser acreedor de una multa.

En conferencia de prensa tras el empate 0-0, el estratega del Club Universidad dijo Cruz Azul busca “sacar ventaja” del arbitraje y que durante la Liguilla el cuadro celeste ha sido ayudado. Agregó que es una “osadía” que La Máquina se queje de las decisiones arbitrales.

Efraín Juárez se fue CON TODO contra Cruz Azul por quejarse del arbitraje.



Señaló que la Maquina ha sido la más beneficiada en liguilla. 💥💥 pic.twitter.com/0it8sr14kL — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) May 22, 2026

Esto generó que los cementeros, de acuerdo con medios nacionales, presentara una queja ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por los comentarios de Efraín Juárez, quien ahora enfrenta un posible castigo económico de más de medio millón de pesos.

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Su contraparte, el estratega Joel Huiqui, fue quien pidió la multa para Juárez y pidió no manchar la final con temas fuera de la cancha. El Club Universidad y La Máquina definen al campeón de la Liga MX el domingo 24 de mayo en el Estadio de CU.

El comentario que inició la polémica de Efraín Juárez

Pumas salió al Estadio Ciudad de los Deportes con una postura defensiva, en bloque bajo y con línea de cinco. El planteamiento le funcionó a Efraín Juárez y la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX terminó en empate 0-0.

Durante el juego hubo un par de acciones puntuales muy polémicas. Entre ellas un penalti que se echó para atrás luego de la revisión en el VAR por fuera de lugar, aunque para Juárez La Máquina intentó sacar ventaja de las decisiones arbitrales.

🚨 “TENDRÍAN QUE MULTARLO, ¿NO?”



Joel Huiqui respondió a las declaraciones de Efraín Juárez.



🗣️ “Tendrían que multarlo, ¿no? No hay que ensuciar la final, ha sido una final maravillosa.”



🗣️ “La final ha sido muy transparente, muy honesta y el resultado es justo.” https://t.co/vAybvEdT9V pic.twitter.com/EMFPoeLEkb — PressPort (@PressPortmx) May 22, 2026

“Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul trate de sacar ventaja de circunstancias cuando, en esta liguilla, ellos han sido los más beneficiados. No hay que olvidar minuto 30 contra Atlas, una mano que termina en contra y no la marcan, el penal ante Chivas y la mano de Fernández, que a mí sí me la marcan contra América y a él no. Que todavía tengan la osadía de quejarse cuando están aquí por esas circunstancias, porque si no, probablemente Chivas estaría peleando otra cosa”, dijo el DT de Pumas.

En conferencia ‘Efra’ recordó las polémicas que han rodeado el camino de Cruz Azul a la final del futbol mexicano, como una mano que parecía penalti ante Atlas en cuartos de final, lo mismo que ante Chivas, siendo puntual con la mano del Toro Fernández en el duelo de vuelta de las semifinales.

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