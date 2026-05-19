¿Quién es Efraín Juárez, el DT de Pumas que busca poner fin a una sequía de 15 años?

Efraín Juárez, el director técnico de Pumas que tiene en sus manos la oportunidad de que los auriazules pongan fin a una sequía de 15 años sin coronarse en la Liga MX, vive su primera experiencia en México como entrenador y la segunda en su carrera, tras su paso por Colombia con el Atlético Nacional de Medellín.

Oriundo de la Ciudad de México, Mac Juárez ha sorprendido en el Clausura 2026, su tercer torneo al frente de los universitarios, pues le ha devuelto la identidad y el alma a un equipo que en los más recientes años y torneos había perdido el espíritu que lo caracterizaba. Cruz Azul es el rival en la final del Clausura 2026.

Efraín Juárez tiene ilusionada a la fanaticada de Pumas con la posibilidad de un primer título de Liga MX desde el Clausura 2011, cuando los del Pedregal se proclamaron campeones del futbol mexicano por última vez. Su rival en aquella final fue Monarcas Morelia.

El andar de Efraín Juárez en los banquillos

Efraín Juárez ha reconocido que desde que comenzó su etapa como futbolista se visualizaba eventualmente como director técnico, camino este último que comenzó al convertirse en auxiliar de Ronny Deila en el New York City FC de la MLS en marzo del 2020.

Posteriormente fue asistente técnico del Standard de Lieja y del Club Brujas. Su primera experiencia como estratega se presentó en el 2024, cuando el Atlético Nacional de Medellín lo contrató tras la salida de Pablo Repetto.

En sólo cuatro meses al frente del Verde, Efraín Juárez consiguió el doblete en Colombia al guiar al club a las conquistas de los trofeos de Copa y Liga.

¿Cuántos títulos ganó Efraín Juárez como jugador de Pumas?

Efraín Juárez ganó un título durante su etapa como futbolista de Pumas (2008-2010), el del Clausura 2009 de la Liga MX, cuando bajo las órdenes de Ricardo Ferretti los del Pedregal se impusieron por pizarra global de 3-2 al Pachuca en la gran final.

Durante su periodo como jugador de la entidad auriazul, el campeón mundial Sub-17 en Perú 2005 registró un gol y cuatro asistencias en 74 partidos oficiales en toda clase de competencias con los felinos.

Otros equipos en los que jugó Efraín Juárez

Un año después del título del Clausura 2009, Efraín Juárez se fue de Pumas para comenzar su aventura en Europa con el Celtic. Posteriormente se fue al Real Zaragoza en calidad de préstamo.

Mac Juárez regresó a la Liga MX en el 2012 para incorporarse al América, donde ganó la liga en el Clausura 2013. Un año después se fue al Monterrey, donde permaneció hasta el 2017.

Tras salir de Rayados, Efraín Juárez tuvo una breve aventura en la MLS con el Vancouver Whitecaps (2018). Su carrera acabó en el 2019 con el Valerenga de Noruega.

EVG