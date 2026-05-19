Circula VIDEO en donde Efraín Juárez pide a Daniel Quintero Huitrón como árbitro para la final y la Liga MX se lo concede

Todavía no arranca la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y ya hay polémica en torno al arbitraje, pues la Comisión de Árbitros designó a Daniel Quintero para la vuelta y en Cruz Azul planean apelar esta decisión a raíz de una conversación entre el silbante y Efraín Juárez.
En redes sociales se empezó a hacer viral un video de TUDN en donde el entrenador de los Pumas sostuvo un rápido y breve intercambio de palabras con Daniel Quintero Huitron. Efraín Juárez se acerca al silbante al finalizar la semifinal de vuelta de la Liga MX ante Pachuca y le dice: “Ojalá pites (en la final) tú we, muy buen trabajo”.
Las palabras de Efraín Juárez generaron que la gente de Cruz Azul se sintiera afectada, pues creen que la Comisión de Árbitros de alguna manera cumplió la “petición” del estratega de Pumas. Aficionados de La Máquina y reporteros que apoyan a los celestes no han dejado pasar la oportunidad para afirmar que la liga está preparada para el título felino.
¿Quién es Efraín Juárez, el DT de Pumas que busca poner fin a una sequía de 15 años?
La conversación entre Efraín Juárez y Daniel Quintero
- Efraín Juárez: Ojalá pites tú we, muy buen trabajo
- Daniel Quintero: Gracias
- Efraín Juárez: Te lo juro eh
- Daniel Huitrón: Gracias, gracias
- Efraín Juárez: Te lo prometo, espectacular, espero pites tú
Cruz Azul va a protestar la designación de la final Comisión de Árbitros
El reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, informa que Cruz Azul planea meter una protesta en la Comisión de Árbitros, pues lo ven como un “desconcierto“, con el antecedente que les pitó en temporada regular y porque pareciera que Efraín Juárez lo eligió.
“Cruz Azul analiza meter una protesta ante la Comisión de Árbitros por la designación de Daniel Quintero para la final de vuelta. Consideran que el juego entre Pumas y Cruz Azul de temporada regular fue muy mal dirigido por él. Me mencionaron “desconcierto” por las asignaciones de la Comisión", dijo el reportero.
Las designaciones para la final de la Liga MX
Final de ida del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes
- Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas
- Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
- Árbitro Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala
- Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre
- Quinto Árbitro: Edgar Magdaleno Castrejón
- Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
- Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos
- Domingo 24 de mayo de 2026.
Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Estadio Olímpico Universitario
- Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
- Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales
- Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina
- Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios
- Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
La Comisión de Árbitros informó que Ismael López Peñuelas y Daniel Quintero Huitron serán los silbantes centrales de la final de ida y vuelta, respectivamente.
Hay antecedentes para el Club Universidad. López Peñuelas le pitó a Pumas la ida de semifinales ante Pachuca, mientras que Quintero Huitron estuvo en la vuelta, en donde se produjo la polémica conversación con Juárez.
aar