Circula VIDEO en donde Efraín Juárez pide a Daniel Quintero Huitrón como árbitro para la final y la Liga MX se lo concede

Efraín Juárez habla con el árbitro Daniel Quintero Huitrón en la semifinal ante Pachuca

Todavía no arranca la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y ya hay polémica en torno al arbitraje, pues la Comisión de Árbitros designó a Daniel Quintero para la vuelta y en Cruz Azul planean apelar esta decisión a raíz de una conversación entre el silbante y Efraín Juárez.

En redes sociales se empezó a hacer viral un video de TUDN en donde el entrenador de los Pumas sostuvo un rápido y breve intercambio de palabras con Daniel Quintero Huitron. Efraín Juárez se acerca al silbante al finalizar la semifinal de vuelta de la Liga MX ante Pachuca y le dice: “Ojalá pites (en la final) tú we, muy buen trabajo”.

¿Y esto? Lo bueno es que el América era el que ponía árbitros ¿no?



El mejor árbitro, César Ramos, no va a la Final, ni ida ni Vuelta.



Va a la Vuelta el que quería Efraín. Baia baia pic.twitter.com/0KVAv15LhC — Miguel Angel Briseño (@MiguelAngelBris) May 19, 2026

Las palabras de Efraín Juárez generaron que la gente de Cruz Azul se sintiera afectada, pues creen que la Comisión de Árbitros de alguna manera cumplió la “petición” del estratega de Pumas. Aficionados de La Máquina y reporteros que apoyan a los celestes no han dejado pasar la oportunidad para afirmar que la liga está preparada para el título felino.

La conversación entre Efraín Juárez y Daniel Quintero

Efraín Juárez: Ojalá pites tú we, muy buen trabajo

Daniel Quintero: Gracias

Efraín Juárez: Te lo juro eh

Daniel Huitrón: Gracias, gracias

Efraín Juárez: Te lo prometo, espectacular, espero pites tú

Cruz Azul va a protestar la designación de la final Comisión de Árbitros

El reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, informa que Cruz Azul planea meter una protesta en la Comisión de Árbitros, pues lo ven como un “desconcierto“, con el antecedente que les pitó en temporada regular y porque pareciera que Efraín Juárez lo eligió.

“Cruz Azul analiza meter una protesta ante la Comisión de Árbitros por la designación de Daniel Quintero para la final de vuelta. Consideran que el juego entre Pumas y Cruz Azul de temporada regular fue muy mal dirigido por él. Me mencionaron “desconcierto” por las asignaciones de la Comisión", dijo el reportero.

Se están quejando del arbitraje.



Es que no da ni para criticar o reventar.



¿SE ESTÁN QUEJANDO DEL ARBITRAJE?



Wow. pic.twitter.com/OLysnrErjw — Análisis Puma (@AnalisisPuma) May 19, 2026

Las designaciones para la final de la Liga MX

Final de ida del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes

Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas

Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Árbitro Asistente 2: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Cuarto Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre

Quinto Árbitro: Edgar Magdaleno Castrejón

Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos

Domingo 24 de mayo de 2026.

Ismael López Peñuelas y Daniel Quintero Huitron serán los silbantes de la ida y vuelta, respectivamente.



Peñuelas le pitó a Pumas la ida ante Pachuca, mientras que Huitron estuvo en la vuelta. @AnalisisPuma pic.twitter.com/3Mze8FiIxM — Brian Sales (@Brian_BA9) May 19, 2026

Final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Estadio Olímpico Universitario

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

Cuarto Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Quinto Árbitro: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro VAR: Guillermo Pacheco Larios

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

La Comisión de Árbitros informó que Ismael López Peñuelas y Daniel Quintero Huitron serán los silbantes centrales de la final de ida y vuelta, respectivamente.

Hay antecedentes para el Club Universidad. López Peñuelas le pitó a Pumas la ida de semifinales ante Pachuca, mientras que Quintero Huitron estuvo en la vuelta, en donde se produjo la polémica conversación con Juárez.

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