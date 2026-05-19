¿Quién es Joel Huiqui, el DT interino de Cruz Azul que quiere darle su décima estrella al club?

Joel Huiqui tiene la oportunidad de ser el DT que guíe a Cruz Azul a su décimo título en la Liga MX.

Originario de Ahome, Sinaloa, Joel Huiqui es el director técnico interino de Cruz Azul que busca darle al club su décima estrella en la Liga MX en la final del Clausura 2026, en la que los cementeros miden fuerzas ante los Pumas, uno de sus acérrimos rivales.

El exfutbolista está plenamente identificado con La Máquina, pues fue defensa del equipo del 2004 al 2010, periodo en el que no pudo ganar el trofeo de la Liga MX, la cual solamente ganó como jugador del Pachuca (Apertura 2003).

A pesar de que nació en Sinaloa, Joel Huiqui es descendiente de una familia originaria de Sonora. Su apellido tiene raíces en el pueblo indígena Mayo, en la zona norte de México.

La trayectoria de Joel Huiqui en los banquillos

Joel Huiqui comenzó su andar en los banquillos en al frente de las fuerzas básicas Sub-13 del Cruz Azul en el 2019, año en el que se retiró de las canchas.

Tres años más tarde asumió la dirección técnica de las inferiores de los Bravos de Ciudad Juárez, las cuales dejó en el Clausura 2023, cuando tomó la batuta de la Sub-20 de Cruz Azul.

En el actual Clausura 2026, Joel Huiqui era estratega de la Sub-21 de los de La Noria, cargo que dejó para asumir de manera interina el timón del Cruz Azul después de que la directiva cesó a Nicolás Larcamón una jornada antes de que concluyera la fase regular de la Liga MX.

Hasta el momento, el también exseleccionado nacional ha dirigido en cinco encuentros a La Máquina, con balance de cuatro juegos ganados y uno empatado.

¿Cuántas finales de Liga MX perdió Joel Huiqui con Cruz Azul?

A Joel Huiqui le tocó perder tres finales de Liga MX en su etapa como futbolista del Cruz Azul, las dos primeras de ellas en el 2008, la primera del Clausura a manos de Santos Laguna, y la correspondiente a la del torneo de Apertura ante el Toluca.

La otra serie por el título que el exzaguero no pudo ganar como cementero fue la del Apertura 2009, en la que los capitalinos sucumbieron por marcador global de 6-4 frente al Monterrey.

¿En qué otros equipos jugó Joel Huiqui?

Joel Huiqui comenzó su carrera como futbolista en el 2000 con Cruz Azul Hidalgo. Su debut en Primera División fue con Pachuca en el Apertura 2003, certamen en el que los Tuzos se coronaron luego de imponerse a Tigres en la gran final.

En el Apertura 2004 se unió a las filas del Cruz Azul, donde permaneció hasta el Apertura 2010, pues en el 2011 se marchó a Monarcas Morelia.

Joel Huiqui también defendió las camisetas de Neza FC, Atlético Morelia, Cafetaleros de Tapachula y Potros UAEM, todos esos clubes de la extinta Liga de Ascenso, antes de que se fuera a Las Vegas Lights de la USL Championship de Estados Unidos, club con el que puso fin a su carrera como jugador.

EVG