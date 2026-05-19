¡OFICIAL! América revela su primera baja para el Apertura 2026 de la Liga MX

El América dio a conocer de manera oficial que Paulo Victor, auxiliar técnico de André Jardine, dejó de formar parte de la institución azulcrema, lo que significa la primera baja del conjunto capitalino de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, las Águilas le dieron las gracias al brasileño, quien formaba parte del cuerpo técnico del equipo desde el Apertura 2023, precisamente cuando André Jardine asumió el timón.

Paulo Víctor, estamos más que agradecidos por el tiempo que portaste nuestros colores con orgullo, los logros que conseguimos y todos los triunfos que sumamos.



Fuiste, eres y serás siempre águila. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos.



¡Gracias por tanto! pic.twitter.com/NPG0KDVl3N — Club América (@ClubAmerica) May 20, 2026

“Paulo Víctor, estamos más que agradecidos por el tiempo que portaste nuestros colores con orgullo, los logros que conseguimos y todos los triunfos que sumamos. Fuiste, eres y serás siempre águila. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos. ¡Gracias por tanto!“, fue el mensaje con el que el América despidió a Paulo Victor.

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¿Por qué Paulo Victor se va del América?

El brasileño Paulo Victor dejó de ser auxiliar técnico del América debido a que regresará a su natal Brasil para tomar las riendas de las selecciones menores de la Verdeamarela.

El sudamericano pone fin a una etapa de tres años con las Águilas, donde fue una pieza fundamental para André Jardine, pues juntos hicieron de los azulcremas un equipo de época desde su llegada con la consecución del tricampeonato de la Liga MX.

Paulo Victor también ganó tres títulos más en su etapa como auxiliar técnico del América, pues a los de liga se suman un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

Paulo Victor se despide del América

Paulo Victor ya había dado a conocer su salida del América, pues en sus redes sociales publicó un mensaje en el que le agradece a la institución y a André Jardine por las experiencias vividas en el club.

“Hoy me toca cerrar esta etapa para asumir un nuevo desafío, pero me voy con el corazón lleno de gratitud y recuerdos inolvidables de todo lo que vivimos juntos. Fueron tres años increíbles, marcados por trabajo, aprendizaje, títulos y una conexión muy especial con este club y su gente”, dice parte del emotivo mensaje de adiós del brasileño.

EVG