Cruz Azul le pone una dura condición a Joel Huiqui para seguir como entrenador; ¡Todo o nada!

Cruz Azul se encuentra en una nueva final de la Liga MX luego de instalarse en la serie por el título del Torneo Clausura 2026 y de ganar el trofeo, el entrenador mexicano Joel Huiqui estaría asegurando su lugar como estratega de La Máquina.

La dirección deportiva del Cruz Azul confirmó que en caso de salir campeón, Joel Huiqui se mantendrá como entrenador del primer equipo. Cabe recordar que el excentral tomó las riendas del club en el último juego de la fase regular y durante la Liguilla.

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“Joel Huiqui, como saben, es de casa y cuando se decidió que continuara en el torneo, con este proyecto, sabíamos de sus capacidades, por supuesto y hemos platicado que él. Va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato”, dijo el Ingeniero Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul.

Las palabras del directivo se dieron durante la presentación de la película Azul Oscuro, Azul Celeste. Añadió que el equipo sufrirá cambios: “Vamos a reforzar, sí, por supuesto todo el cuerpo técnico como se hace en cualquier institución y como se hace en cualquier proceso y se hicieron cambios que en su momento fueron criticados porque se vale criticar”.

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El presidente del Cruz Azul destacó el trabajo de Joel Huiqui, quien es entrenador de casa, con un proceso en la Sub-21 del conjunto cementero y quien fuera defensa central en su momento.

“Creo que con trabajo y con conocimiento de la gente que tenemos en la institución y conocimiento de Joel Huiqui a parte de llevar tatuado el jersey de Cruz Azul ha llevado un proceso de aprendizaje desde la 21, de los últimos técnicos que han pasado y que al final eso le ha dado el bagaje y el conocimiento para tomar esta final con toda la seriedad y con todo el conocimiento”, dijo.

¿Cuándo es la final Pumas vs Cruz Azul?

Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX luego de superar la serie de semifinales. El capítulo de ida se juega este jueves 21 en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 20:00 horas.

El duelo de vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, que finalizaron el certamen regular como líderes generales, por lo que el título se levantará en CU. El cotejo definitivo es este domingo 24 de mayo a las 19:00 horas.

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