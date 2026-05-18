FIFA Fan Festival Guadalajara 2026: ¿Cuál es el precios de boleto y cuándo salen a la venta?

La Copa Mundial de Futbol de este 2026 será distinta en la ciudad tapatía, pues se tendrá una celebración disponible en el Centro Histórico de Guadalajara durante 39 días en el FIFA Fan Festival Guadalajara 2026.

El Comité Organizador de Guadalajara anunció que durante el FIFA Fan Festival Guadalajara 2026 se contará con un evento masivo en el Centro Histórico, en donde se realizará “La Fiesta más Mexicana”.

En la capital tapatía se ofrecerá una experiencia para los amantes del futbol a partir del 11 de junio, y esta experiencia terminará hasta el 19 de julio en la Plaza Liberación, en donde se podrán disfrutar de varias cosas.

Boletos para el FIFA Fan Festival Guadalajara 2026

De acuerdo con la página oficial, durante el FIFA Fan Festival Guadalajara 2026 se tendrán las siguientes actividades:

Acceso libre y gratuito : El ingreso no tendrá costo, sujeto únicamente a la capacidad de aforo para garantizar la seguridad de todos los visitantes

Transmisiones en vivo : Cinco pantallas gigantes para no perderse ni un segundo de la acción en la cancha

Entretenimiento : Una cartelera con talento local y actividades diseñadas para toda la familia

Sabor Local : Desde las tradicionales tortas ahogadas y lonches de pierna hasta flautas, tacos de lechón y esquites

Opciones Globales e Inclusivas: Estaciones temáticas con comida internacional y alternativas veganas para asegurar que todos los paladares encuentren su lugar en esta fiesta

El acceso para las actividades del FIFA Fan Festival Guadalajara 2026 se dará conforme a los horarios de los partidos; y debido a que esta será libre y sin registro tampoco se requiere un boleto para ingresar.

Los partidos serán transmitidos totalmente en vivo en las pantallas gigantes que se instalarán en la Plaza de la Libetación, la Plaza de Armas y la Plaza Fundadores, y el acceso estará permitida para todas las edades.

Durante este evento no se contará con pagos en efectivo debido a que es cashless, por lo que se requerirán tarjetas de crédito, débito y dispositivos electrónicos para realizar pagos.

Además, contarán con una tarjeta oficial del evento que se brindará en los puntos designados para que las personas puedan cambiar el efectivo que lleven para poder realizar compras de comidas y bebidas en el lugar.

Mapa de sedes fan del FIFA Fan Festival Guadalajara 2026 ı Foto: Gdl2026

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