FIFA Fan Festival Monterrey 2026: Estos son los artistas que se presentan

Además de los partidos, la Copa Mundial permitirá que los apasionados del futbol puedan disfrutar de otras experiencias durante los FIFA Fan Festival 2026 que se realizarán en el país.
En Monterrey será el Parque Fundidora el recinto en donde se llevará a cabo el FIFA Fan Festival, permitiendo que se disfrute de una experiencia local llena de gastronomía, música en vivo y experiencias inolvidables con el paisaje de las montañas icónicas de la región.
De acuerdo con la página oficial, este festival será “un espacio histórico donde la calidez de nuestra gente recibirá al mundo, convirtiendo cada partido en un momento de orgullo y unión bajo el Cerro de la Silla.”
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Artistas que se presentan en el FIFA Fan Festival Monterrey 2026
Monterrey no solamente será el estado en el que se lleven a cabo los partidos de Suecia, Túnez, Japón, Corea del Sur y Sudáfrica, pues El Parque Fundidora estará lleno de 21 días con presentaciones musicales.
Este festival se realizará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, y se podrá disfrutar de artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales en las siguientes fechas:
- 11 de junio: La Leyenda
- 12 de junio: De Parranda
- 13 de junio: Chayanne
- 14 de junio: Caballo Dorado
- 18 de junio: Genitalica
- 19 de junio: La Costumbre
- 20 de junio: El Gran Silencio
- 21 de junio: Imagine Dragons
- 23 de junio: Toy Selectah
- 24 de junio: Grupo Firme
- 27 de junio: Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr.
- 28 de junio: Enrique Iglesias
- 29 de junio: The CLSSX
- 30 de junio: 3BallMTY
- 3 de julio: Jumbo
- 4 de julio: El Malilla
- 5 de julio: Payasonicos
- 10 de julio: Mc Davo
- 11 de julio: La Sonora Dinamita
- 18 de julio: Kevis y Maiky
- 19 de julio: Artista sorpresa
Este miércoles 20 de mayo comenzará la venta de boletos para las distintas presentaciones musicales que se realizarán durante el FIFA Fan Festival Monterrey 2026.
Para cada uno de estos conciertos se tendrán disponibles diversas categorías de entradas, entre las que incluso se podrán encontrar Preferentes y VIP; sin embargo, aún no se han dado a conocer detalles sobre el costo que tendrán.
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