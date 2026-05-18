FIFA Fan Festival Monterrey 2026: Estos son los artistas que se presentan

Además de los partidos, la Copa Mundial permitirá que los apasionados del futbol puedan disfrutar de otras experiencias durante los FIFA Fan Festival 2026 que se realizarán en el país.

En Monterrey será el Parque Fundidora el recinto en donde se llevará a cabo el FIFA Fan Festival, permitiendo que se disfrute de una experiencia local llena de gastronomía, música en vivo y experiencias inolvidables con el paisaje de las montañas icónicas de la región.

De acuerdo con la página oficial, este festival será “un espacio histórico donde la calidez de nuestra gente recibirá al mundo, convirtiendo cada partido en un momento de orgullo y unión bajo el Cerro de la Silla.”

FIFA Fan Festival Monterrey 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Artistas que se presentan en el FIFA Fan Festival Monterrey 2026

Monterrey no solamente será el estado en el que se lleven a cabo los partidos de Suecia, Túnez, Japón, Corea del Sur y Sudáfrica, pues El Parque Fundidora estará lleno de 21 días con presentaciones musicales.

Este festival se realizará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, y se podrá disfrutar de artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales en las siguientes fechas:

11 de junio: La Leyenda

12 de junio: De Parranda

13 de junio: Chayanne

14 de junio: Caballo Dorado

18 de junio: Genitalica

19 de junio: La Costumbre

20 de junio: El Gran Silencio

21 de junio: Imagine Dragons

23 de junio: Toy Selectah

24 de junio: Grupo Firme

27 de junio: Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr.

28 de junio: Enrique Iglesias

29 de junio: The CLSSX

30 de junio: 3BallMTY

3 de julio: Jumbo

4 de julio: El Malilla

5 de julio: Payasonicos

10 de julio: Mc Davo

11 de julio: La Sonora Dinamita

18 de julio: Kevis y Maiky

19 de julio: Artista sorpresa

Este miércoles 20 de mayo comenzará la venta de boletos para las distintas presentaciones musicales que se realizarán durante el FIFA Fan Festival Monterrey 2026.

Para cada uno de estos conciertos se tendrán disponibles diversas categorías de entradas, entre las que incluso se podrán encontrar Preferentes y VIP; sin embargo, aún no se han dado a conocer detalles sobre el costo que tendrán.

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