FIFA Fan Festival Monterrey 2026: ¿Cuál es el precios de boleto y cuándo salen a la venta?

Este 2026 el Parque Fundidora será el lugar en el que las personas podrán disfrutar de los 21 días de la llamada gran fiesta del norte, que contará con distintos tipos de acceso para todos los eventos.

Durante el FIFA Fan Festival Monterrey 2026 se realizarán 21 presentaciones musicales, de las cuales cuatro serán conciertos masivos a los que las personas podrán acceder en dicha entidad.

Hasta el momento se han desvelado 20 de las 21 presentaciones musicales que se harán a partir del 11 de junio y concluirán hasta el 19 de julio, pues el artista del día de clausura es sorpresa.

Boletos para el FIFA Fan Festival Monterrey 2026

El FIFA Fan Festival Monterrey 2026 tendrá disponible acceso gratuito con cupo limitado para algunas de las presentaciones musicales, pero además de esto también se podrán comprar algunos.

Los boletos para el FIFA Fan Festival Monterrey 2026 podrán ser adquiridos a partir del 21 de mayo por medio de Ticketmaster, y estos darán acceso para Zona General y VIP.

Sin embargo; hasta el momento no se ha dado a conocer el costo estimado que tendrán los 21 conciertos del Parque Fundidora, por lo que este detalle será conocido por las y los usuarios hasta el jueves.

Artistas del FIFA Fan Festival Monterrey 2026

Los artistas que se presentarán durante el FIFA Fan Festival Monterrey 2026 son los siguientes:

La Leyenda: 11 de junio

De Parranda: 12 de junio

Chayanne: 13 de junio

Caballo Dorado: 14 de junio

Genitalica: 18 de junio

La Costumbre: 19 de junio

El Gran Silencio: 20 de junio

Imagine Dragons: 21 de junio

Toy Selectah: 23 de junio

Grupo Firme: 24 de junio

Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr.: 27 de junio

Enrique Iglesias: 28 de junio

The CLSSX: 29 de junio

3BallMTY: 30 de junio

Jumbo: 3 de julio

El Malilla: 4 de julio

Payasonicos: 5 de julio

Mc Davo: 10 de julio

La Sonora Dinamita: 11 de julio

Kevis y Maiky: 18 de julio

Artista sorpresa: 19 de julio

Aunque muchas y muchos se han preguntado si durante el FIFA Fan Festival Monterrey se tendrá la presentación de algún grupo o artista de K-Pop, hasta el momento no se ha confirmado o descartado esta posibilidad.

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