Pumas vs Cruz Azul: ¿Por qué le dicen el clásico de la obsesión?

El Pumas vs Cruz Azul es denominado por muchos aficionados como el clásico de la obsesión.

Pumas y Cruz Azul se verán las caras en la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en una rivalidad que se ha denominado como el clásico de la obsesión, lo que da una muestra del antagonismo existente entre dos de los equipos más populares del futbol mexicano.

Contrario a lo que podría pensarse, esta denominación para el choque entre auriazules y cementeros no es reciente, pues surgió en la década de 1990, derivado de sus constantes enfrentamientos en Liguilla.

El Clásico de la obsesión.



- Compartieron casa, pero se odian.

- Tienen un enemigo en común, pero se odian.

- Palencia en Pumas, Campos en Cruz Azul. Torrado, Lira, Cacho, etc.

- Se ven hasta en la sopa.



Cómo no llamarlo así, si hay obsesión y odio deportivo entre ellos. https://t.co/z6vwuonTJC — Ernesto Barraza (@LuisE189) May 18, 2026

Con el paso de los años y en épocas recientes, el clásico de la obsesión entre Pumas y Cruz Azul se ha hecho más fuerte al consolidarse como una de las principales rivalidades en la Liga MX, y la prueba más reciente de ello es que Ciudad Universitaria fue casa de los cementeros en el 2025, pero dejó de serlo en el Clausura 2026 y La Máquina se mudó a Puebla.

¿Por qué el término obsesión para la rivalidad entre Pumas y Cruz Azul?

El término obsesión para el cruce entre Pumas y Cruz Azul se debería a que parte de la grandeza de la La Máquina sería a partir de su superioridad sobre los felinos tanto en existencia como en títulos.

Para los del Pedregal, por su parte, el enfrentamiento contra los de La Noria significaría una oportunidad para demostrar su identidad y competitividad ante otro de los denominados grandes del balompié nacional.

Otra cosa en común entre Pumas y Cruz Azul es que ambos tienen como principal rival al América, que contra las dos instituciones tiene su respectivo clásico.

El clásico de la obsesión vive su tercera final de Liga MX

Pumas y Cruz Azul se encuentran por tercera ocasión en la historia en una final de Liga MX. El denominado clásico de la obsesión promete dos juegos llenos de emociones, drama y polémica.

Cada uno de estos equipos salió airoso en una final. Los celestes ganaron la correspondiente a la Temporada 1978-1979, por global de 2-0, pero los universitarios cobraron revancha en la Campaña 1980-1981, al imponerse 4-2 tras 180 minutos.

Cruz Azul aspira a conseguir su décimo título de Liga MX, mientras que Pumas busca coronarse por octava ocasión.

EVG