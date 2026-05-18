Pumas vs. Cruz Azul: días, horarios y todos lo que debes saber de la Gran Final de la Liga MX

Llegó la hora de la verdad. Pumas y Cruz Azul pelearán por el título de la Liga MX en su Torneo Clausura 2026 y por fin se dieron a conocer las fechas y horarios en las que la final se llevará a cabo.

Como ya es costumbre el duelo de ida se jugará el jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 20:00 horas. La vuelta se disputará el domingo en Ciudad Universitaria a las 19:00 horas. El 24 de mayo se conocerá al nuevo campeón de la Liga MX.

El cuadro del Toluca dejó vacante el título, después de quedar en los cuartos de final a manos del Pachuca, club eliminado por los de la UNAM al empatar 1-1, pero por la posición en la tabla avanzó el conjunto auriazul. La Máquina eliminó en semifinales a las Chivas.

Fechas y horarios de la final entre Pumas y Cruz Azul

Partido de ida

Cruz Azul vs Pumas: Jueves 21 de mayo, Estadio Ciudad de los Deportes (20:00 horas)

Juego de vuelta

Pumas vs Cruz Azul: Domingo 24 de mayo, Estadio Olímpico Universitario (19:00 horas)

Pumas y Cruz Azul se reencuentran 45 años después en una final

Han pasado 45 años desde la ocasión más reciente en la que Pumas y Cruz Azul se vieron las caras en una final del futbol mexicano, pues esto no sucedía desde la Temporada 1980-1981.

En aquella serie por el título los del Pedregal alzaron el trofeo luego de imponerse por marcador global de 4-2. Fue la última campaña de Hugo Sánchez con los felinos antes de irse a Europa.

Dos temporadas antes, en la 1978-1979, Cruz Azul superó 2-0 a Pumas después de 180 minutos para proclamarse campeón del futbol mexicano por sexta vez en su historia en dicha ocasión.

EVG