Liga MX

Pumas vs. Cruz Azul: días, horarios y todos lo que debes saber de la Gran Final de la Liga MX

Los Pumas se podrían coronar en su casa el próximo 24 de mayo, pero tiene que vencer al Cruz Azul; Pachuca y Chivas, las víctimas de auriazules y cementeros en las semifinales de la Liga MX

Pumas vs. Cruz Azul, la Gran Final de la Liga MX.
Pumas vs. Cruz Azul, la Gran Final de la Liga MX. Foto: Especial
Por:
Diego Hernández

Llegó la hora de la verdad. Pumas y Cruz Azul pelearán por el título de la Liga MX en su Torneo Clausura 2026 y por fin se dieron a conocer las fechas y horarios en las que la final se llevará a cabo.

Como ya es costumbre el duelo de ida se jugará el jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 20:00 horas. La vuelta se disputará el domingo en Ciudad Universitaria a las 19:00 horas. El 24 de mayo se conocerá al nuevo campeón de la Liga MX.

El cuadro del Toluca dejó vacante el título, después de quedar en los cuartos de final a manos del Pachuca, club eliminado por los de la UNAM al empatar 1-1, pero por la posición en la tabla avanzó el conjunto auriazul. La Máquina eliminó en semifinales a las Chivas.

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Fechas y horarios de la final entre Pumas y Cruz Azul

Partido de ida

  • Cruz Azul vs Pumas: Jueves 21 de mayo, Estadio Ciudad de los Deportes (20:00 horas)

Juego de vuelta

  • Pumas vs Cruz Azul: Domingo 24 de mayo, Estadio Olímpico Universitario (19:00 horas)

Pumas y Cruz Azul se reencuentran 45 años después en una final

Han pasado 45 años desde la ocasión más reciente en la que Pumas y Cruz Azul se vieron las caras en una final del futbol mexicano, pues esto no sucedía desde la Temporada 1980-1981.

En aquella serie por el título los del Pedregal alzaron el trofeo luego de imponerse por marcador global de 4-2. Fue la última campaña de Hugo Sánchez con los felinos antes de irse a Europa.

Dos temporadas antes, en la 1978-1979, Cruz Azul superó 2-0 a Pumas después de 180 minutos para proclamarse campeón del futbol mexicano por sexta vez en su historia en dicha ocasión.

EVG

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