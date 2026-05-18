Acepta invitación de Gobierno de México

Rey Felipe VI estará en el España-Uruguay en Guadalajara, el 26 de junio, partido del Mundial

Rey Felipe VI acudirá a Guadalajara al partido de España contra Uruguay del Mundial, que será el 26 de junio, y ya lo comunicó a la Presidenta Sheinbaum

En la imagen, elRey Felipe VI.
En la imagen, elRey Felipe VI. Foto: Especial
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Agencias .

El Rey Felipe VI acudirá a Guadalajara al partido de España contra Uruguay del Mundial, que será el 26 de junio, y ya lo comunicó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según el diario El País.

De acuerdo con la información del diario español, el Rey Felipe VI aceptó la invitación que le realizó Claudia Sheinbaum Pardo.

También informó de su intención al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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El Rey Felipe VI asistirá al tercer partido de la selección española en el Mundial, que antes tiene los duelos contra Cabo Verde y a Arabia Saudita en Atlanta, en Estados Unidos.

El encuentro contra Uruguay del 26 de junio será el primero de la selección española en territorio mexicano.

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FGR

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