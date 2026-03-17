Sheinbaum reconoce gesto de Rey Felipe VI de España al aceptar ‘abusos’ en Conquista: ‘Es un acercamiento’

Sheinbaum asegura que declaraciones de rey Felipe VI son un "gesto que hay que reconocer".

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del rey Felipe VI de España, quien ayer, por primera vez, reconoció que hubo “mucho abuso” durante el periodo histórico de la Conquista de América, lo cual, dijo la mandataria mexicana, es un “acercamiento que hay que reconocer”.

Durante la Conferencia del Pueblo, cuestionada sobre las declaraciones que hizo el rey el lunes en una visita a una exposición sobre mujeres indígenas en Madrid, la presidenta aseguró que “hay que reconocer el gesto” del monarca.

Sheinbaum Pardo dijo que estas palabras son un “acercamiento”, toda vez que, recordó, en 2019 se “ignoró” la petición de reconocimiento de agravios e injusticias durante la Conquista que hizo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles, entonces yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En este sentido, Claudia Sheinbaum condenó que, desde España, hubo críticas a las declaraciones de Felipe VI, especialmente desde la derecha. La presidenta aseguró que, desde este espectro político, se mantiene la idea de que las civilizaciones prehispánicas eran “bárbaras”, y que los españoles llegaron a “civilizar”.

La presidenta reiteró que esta creencia está alejada de la realidad, y que, antes de la llegada de los colonizadores españoles, ya había en América “civilizaciones extraordinarias”.

Entonces, hay muchos españoles que todavía creen eso, que aquí había barbarie cuando aquí había civilizaciones extraordinarias, que son la esencia de lo que somos los mexicanos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Los mayas inventaron el cero, ni los romanos. El conocimiento que se tenía del cosmos, la medicina tradicional y la propia cultura y el sentido comunitario, que es algo extraordinario de los pueblos originarios en México Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Así, la presidenta hizo un llamado a “seguir avanzando en el diálogo” y “seguir trabajando en este proceso de reconocimiento de las grandes civilizaciones que existían en Mesoamérica y en otros lugares de América Latina”.

Ayer, el rey Felipe VI de España visitó la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, desde donde reconoció que hubo “mucho abuso” durante el periodo de la Conquista.

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