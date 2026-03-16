Rey de España, Felipe VI, reconoce que hubo ‘mucho abuso’ durante la Conquista

El Rey Felipe VI visita la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Así lo expresó el rey durante una visita a la exposición La mitad del Mundo. La mujer en el México indígena, en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, donde, frente a la prensa, aseguró que hubo comportamientos en aquel periodo histórico que, juzgados con los valores actuales, no son para “sentirse orgullosos”.

[Hay episodios que observados con] nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos [...] pero hay que conocerlos Rey Felipe VI de España, citado por Europa Press



El monarca aclaró que este juicio de valor no es “con excesivo presentismo moral”, sino con base en un “análisis objetivo y riguroso” que permita “sacar lecciones” ante las “controversias morales y éticas” que hubo sobre cómo se ejerció el poder en América “desde el primer día”.

Fue hasta enero de este año que autoridades españolas se refirieron por primera vez al tema. Particularmente, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que hubo “dolor e injusticia hacia los pueblos originarios, justo es reconocerlo hoy”.

Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo, porque ésa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla José Manuel Albares, ministro de Relaciones Exteriores de España



La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre estas declaraciones, y celebró que se trató de un “primer paso” de España para reconocer los agravios por este periodo histórico.

Habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho: El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos; no es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar Claudia Sheinbaum, presidenta de México



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