Sheinbaum destaca ‘primer paso’ de España para reconocer agravios por La Conquista

Luego de que el canciller español dijera reconocer la “injusticia y dolor” que se causó a pueblos originarios en México durante el periodo de La Conquista, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que este acto no representa una humillación, sino un engrandecimiento para los gobiernos.

Este viernes, en España se inauguró la exposición “La mitad del mundo. La mujjer en el Méxiico indígena”, en donde el ministro de Asuntos Exteriores de aquel país, José Manuel Albares, dijo que era justo reconocer y no olvidar el “dolor e injusticia” cometidos.

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esta es la primera vez que una autoridad española lamenta lo ocurrido y ya representa un primer paso.

“Desde mi punto de vista, un primer paso. Y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho: El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos; no es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar. Recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Así que, enhorabuena por este primer paso del canciller del Gobierno español, en el reconocimiento particularmente en este año de la mujer indígena”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este viernes en Palacio Nacional.

Como parte de la exposición, la mandataria envió un prólogo en donde mencionó que la historia entre ambos países está herida por la brutalidad cometida durante La Conquista.

Imagen del prólogo. ı Foto: Gobierno de México.

“Pero esta historia también tiene heridas. La conquista no fue un encuentro entre iguales, fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no solo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas, modos de vida. Las mujeres indígenas sufrieron especialmente ese embate. Fueron silenciadas, desplazadas, violentadas”, dijo.

De allí destacó que las mujeres indígenas resistieron y hasta hoy siguen creando, “sanando, luchando, corriendo y enseñando”, por lo que la muestra de arte era reflejo de esa resistencia.

