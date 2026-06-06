Gobierno presenta propuestas a las demandas de la CNTE; la exhorta a finalizar su protesta

Una protesta de la CNTE en los últimos días

El Gobierno federal, a través de las secretarías de Gobernación y Educación Pública, presentó una serie de propuestas a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Federación hizo un exhorto a la CNTE a terminar con sus protestas y señaló que siguen las mesas de diálogo centrándose en dos ejes principales: Reforma Educativa y Pensiones.

Las negociaciones entre el Gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuaron este sábado, mientras autoridades defendieron las propuestas presentadas al magisterio y llamaron a concluir las movilizaciones para evitar más afectaciones a estudiantes y comerciantes.

En un comunicado conjunto, Gobernación y Educación Pública, así como del ISSSTE, el titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que durante toda la semana se han mantenido reuniones con representantes de la CNTE para buscar acuerdos en beneficio de la educación.

Entre las principales propuestas expuestas por el Gobierno se encuentra una reforma educativa que contempla la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), compromiso asumido por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Para ello, las autoridades plantearon una ruta de trabajo con fechas específicas que permita presentar una iniciativa en el próximo periodo de sesiones del Congreso.

Según el comunicado, la propuesta busca garantizar derechos laborales, fortalecer la transparencia y erradicar prácticas de nepotismo, favoritismo y corrupción.

“Con esta propuesta se lograría un hecho histórico en la relación entre el Estado mexicano y las y los maestros”, señaló.

Respecto a la demanda de cambios al sistema de pensiones, el director general del ISSSTE, Martí Batres, sostuvo que la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 enfrenta dificultades financieras.

“Hemos manifestado históricamente que fue una medida impulsada por el neoliberalismo profundamente injusta para los trabajadores al servicio del Estado, y cuya abrogación total resulta en estos momentos muy difícil lograrlo”, expuso.

Como alternativa, el funcionario destacó la propuesta de crear una aseguradora pública que opere junto con Pensionissste para fortalecer la opción pública dentro del sistema de cuentas individualizadas y reducir costos para los trabajadores.

Batres agregó que actualmente Pensionissste es la Afore con menores comisiones y aseguró que una aseguradora pública permitiría que quienes opten por ese esquema no aporten recursos a instituciones privadas.

En tanto, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que ya existe una ruta para atender los temas relacionados con el ingreso, promoción y pensiones del magisterio.

“Ya tienen una propuesta para avanzar en el tema de las pensiones y tienen los espacios abiertos para continuar con las negociaciones locales o de carácter estatal”, dijo.

La funcionaria hizo además un llamado a la CNTE para poner fin a las protestas y evitar afectaciones al cierre del ciclo escolar.

“Por lo tanto hacemos un exhorto a concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México”, señaló.

#SEGOBInforma 📢

Continúan trabajos con la CNTE para búsqueda de acuerdos en favor de la educación



Comunicado Conjunto: 📄 https://t.co/q7g4lP20Am pic.twitter.com/kdPy39qZbo — Gobernación (@SEGOB_mx) June 7, 2026

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FGR