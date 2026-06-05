‘Demandas justas tendrán respuesta responsable’, afirma Mario Delgado; sigue diálogo con CNTE

Tras participar en una jornada de diálogo con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para construir acuerdos, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que “las demandas justas tendrán respuesta responsable”.

“Seguimos Segob, SEP e ISSSTE en una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos. Las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, siempre tendrán una respuesta responsable”, indicó el titular de la SEP en la red social X.

Seguimos @SEGOB_mx @SEP_mx e @ISSSTE_mx en una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos. En el gobierno democrático @GobiernoMX de nuestra presidenta @Claudiashein las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, siempre… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 6, 2026

Mario Delgado precisó la postura oficial ante las movilizaciones y señaló que “en el gobierno democrático de nuestra Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, siempre tendrán una respuesta responsable”.

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La Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) operaron de forma conjunta en el desarrollo de las mesas de negociación.

Las dependencias federales establecieron este encuentro para canalizar los pliegos petitorios de las secciones sindicales, enfocándose en la resolución de problemáticas administrativas y laborales que afectan a los trabajadores de la educación.

Gobierno de México busca mantener estabilidad y diálogo con la CNTE

A través de esta junta, el Gobierno de México buscó mantener la estabilidad en el sector educativo con diálogo, a fin de evitar la suspensión de actividades escolares en los planteles del país.

La participación del ISSSTE en las conversaciones respondió a la necesidad de revisar las demandas magisteriales relacionadas con las prestaciones sociales, la atención médica y el sistema de pensiones de los agremiados.

Por su parte, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, intervino para garantizar el seguimiento político de los compromisos adquiridos y coordinar la relación entre las facciones sindicales y las autoridades educativas locales.

“Queda claro que la ruta para alcanzar acuerdos es el diálogo. El @GobiernoMX mantiene su disposición para llegar a soluciones en beneficio del magisterio y de millones de estudiantes”, escribió la titular de la Segob en la red social X.

Queda claro que la ruta para alcanzar acuerdos es el diálogo. El @GobiernoMX mantiene su disposición para llegar a soluciones en beneficio del magisterio y de millones de estudiantes. @Claudiashein @mario_delgado @martibatres https://t.co/hKZ6H5X4iA — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 6, 2026

Este acercamiento formó parte de las mesas de trabajo recurrentes que la administración federal sostiene con la CNTE, con el propósito de resolver las controversias del sector mediante vías institucionales.

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JVR