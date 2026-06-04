Proponen a CNTE fortalecer PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, propuso este jueves a representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fortalecer PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública, con un esquema de pensiones público.

Dicha estrategia surgió tras un diagnóstico sobre las consecuencias negativas de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el régimen intergeneracional por un sistema de cuentas individuales administradas mayoritariamente por entidades privadas.

Ante este escenario, Batres Guadarrama destacó que PENSIONISSSTE, al ser la única administradora pública en el país, constituye la alternativa viable para mejorar los ingresos de los trabajadores en retiro.

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“La creación de una aseguradora pública es presentada como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin”, señalaron las autoridades en un comunicado.

¿Qué plantea la propuesta a la CNTE?

De esta forma, el Gobierno de México planteó la integración de una Aseguradora Pública dedicada de manera exclusiva a la administración y entrega mensual de pensiones. Esta nueva institución, se dijo, operará en coordinación directa con PENSIONISSSTE para subsanar la ausencia actual de entidades públicas en dicho sector financiero.

En tanto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, ratificó el compromiso para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). El funcionario afirmó que este proceso se realizará mediante la consulta directa en cada plantel escolar.

CNTE recibe propuesta federal para reformar ISSSTE y reemplazar la USICAMM ı Foto: X: @mario_delgado

Pide evitar afectaciones al Ciclo Escolar

Por su parte, la secretaria de Gobernación (SEGOB), RosaIcela Rodríguez Velázquez, reiteró el respeto de la administración federal hacia la libre manifestación pacífica. No obstante, la titular de la política interna del país exhortó a evitar afectaciones al Ciclo Escolar 2025-2026.

Rodríguez Velázquez condenó los actos de vandalismo y los bloqueos viales que restringen la movilidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La titular de SEGOB concluyó que el gobierno actual mantendrá una postura de respeto a los derechos humanos, sin recurrir a mecanismos de represión o amenaza contra los manifestantes.

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JVR