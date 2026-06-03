¿Cómo afecta a los maestros la desaparición del USICAMM?

El pasado Presidental, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el pasado 31 de mayo que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) desaparecerá.

Durante el evento realizado en el Monumento a la Revolución, en el que se tuvo la asistencia de 130 mil personas, la Presidenta aseguró que los maestros de educación básica recibieron un aumento salarial del 10 y 9 por ciento en 2025 y 2026.

Asimismo, precisó que se eliminaron las limitaciones en la movilidad de las y los docentes, y nombrando al Secretario de Educación, Mario Delgado, asguró que en 2026 el USICAMM desaparecerá.

Caminamos juntas y juntos para seguir haciendo historia. ¡Viva México! pic.twitter.com/cF6BQHx0w2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 1, 2026

Desaparición de la USICAMM

Desde el 2019, la USICAMM es un órgano adscrito a la Secretaría de Educación Pública que establece y coordina la asignación de plazas para los docentes y técnicos docentes, así como las de asesoría técnica pedagógica, de dirección y supervisión.

También determina los puestos del personal técnico docente que son parte del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y establece mecanismos para la participación de observadores en los procesos de selección.

Adicionalmente, define los procesos de selección para admisión, promoción y reconocimiento establecidos en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM).

⚠️🗣 Éstas son las fechas y horarios para el instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes de admisión en educación básica.



🔔¡Hoy es el último día para realizar la descarga, autenticación y hacer uso del simulador! 👨‍💻👩‍💻 pic.twitter.com/Q1Ngah3zgi — USICAMM (@USICAMM_OFICIAL) June 3, 2026

Como parte del primer informe de Gobierno de la Presidenta, en 2025 se anunció que se inaugurarían foros de consulta para poder construir un nuevo sistema de maestras y maestros.

Este sustituirá la USICAMM, con la finalidad de contar con unsistema que sea transparente, “libre de corrupción, influyentísimo, nepotismo, y cualquier irregularidad que afecte la labor docente.”

Una de las principales exigencias de las y los docentes que forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es que se derogue la Ley del USICAMM, al considerar que es una reforma educativa punitiva.

⁉️ Si tienes alguna duda durante tu apreciación de conocimientos y aptitudes, podrás enviar un mensaje desde la cuenta de correo electrónico que te registraste a:



📧 soporte.aplicacion.2026@nube.sep.gob.mx



Durante la aplicación del instrumento de valoración, reporta cualquier… pic.twitter.com/4hvlaw4xkV — USICAMM (@USICAMM_OFICIAL) May 31, 2026

La CNTE apunta que la USICAMM afecta al proceso de asignación de plazas, promociones y cambios de adscripción, por lo que exigen que se implementen nuevos procesos en los que no se tengan evaluaciones estandarizadas.

Además de pedir que este proceso sea transparente, buscan que se tome en cuenta la trayectoria docente para la asignación de plazas, ascensos y cambios de adscripción.

Aseveran que los exámenes que aplican no reflejan la experiencia docente y que los criterios de asignación no son claros; además, reportan fallas en las plataformas y un retraso en la designación de plazas.

🚨#ÚLTIMAHORA | Integrantes de la CNTE lograron ingresar a las instalaciones de la SEP en Avenida Universidad, despues de varias horas golpeando la entrada de la dependencia.https://t.co/7Z9Z1ujYcb pic.twitter.com/nAPrVvjGmh — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2026

Al desaparecer la USICAMM, se requieren nuevas medidas y sistemas que garanticen que las y los docentes puedan acceder a las plazas, ascensos, promociones y cambios de escuela dentro del sistema de educación público de manera clara.

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