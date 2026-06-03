CNTE confirma asistencia a mesa tripartita; mantiene bloqueos en CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que acudirá a la mesa tripartita propuesta por el gobierno federal, en medio de su tercer día de manifestaciones en la Ciudad de México. También anunciaron bloqueos programados en sedes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El encuentro entre la Comisión Nacional Única de Negociación con autoridades federales y estatales concentrará la atención de la jornada, después de tres días de protestas del magisterio en la capital del país. La organización anunció que sus actividades de este miércoles incluyen una concentración frente a la Secretaría de Gobernación desde las 9:30 de la mañana.

A la par de la ruta de diálogo, integrantes de la CNTE mantienen acciones de presión en oficinas públicas vinculadas a sus demandas laborales y de seguridad social. En la sede de la SEP, ubicada en Avenida Universidad 1200, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, maestros de las secciones 9 de la Ciudad de México y 14 de Guerrero ya bloquean el acceso principal.

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Otro punto incluido en el plan de actividades son las oficinas centrales del ISSSTE, localizadas en Jesús García Corona 140, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, donde también se contemplan cierres como parte del tercer día de manifestaciones.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ı Foto: Cuartoscuro

Segob, SEP e ISSSTE plantearon continuar diálogo

Durante la tarde del martes, a través de un mensaje conjunto de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob; Mario Delgado, secretario de Educación y Martí Bares, director del ISSSTE, se informó que el gobierno de México, por instrucción de Claudia Sheinbaum, mantiene abierta la vía del diálogo permanente, respetuoso y constructivo con los maestros de la CNTE.

“Reiteramos el llamado a mantener abiertos los canales de comunicación para evitar el cierre de planteles que afecte la educación de niños, niñas y adolescentes de México con la culminación del ciclo escolar y la obstrucción del libre tránsito de la ciudadanía por los bloqueos”, afirmó la secretaria de Gobernación.

El titular de la SEP indicó que existe disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir con el compromiso de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), el órgano encargado de regular los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente y directivo, una de las principales demandas de la CNTE.

🚨Como resultado de la reunión sostenida con representantes de la #CNTE, se acordó dar continuidad a la mesa de trabajo mañana miércoles para seguir analizando los planteamientos presentados, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. pic.twitter.com/oWmuq4b1MW — Azucena Uresti (@azucenau) June 3, 2026

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LMCT